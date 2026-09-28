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Кредитну історію тепер можна отримати через Дія.AI: як це працює

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Кредитну історію тепер можна отримати через Дія.AI: як це працює
Після обробки запиту користувач отримує кредитний звіт у форматі PDF
фото: з відкритих джерел

У застосунку можна замовити кредитний звіт без ручного введення даних і завантаження документів

У «Дії» з’явилася можливість отримати власну кредитну історію за допомогою ШІ-помічника Дія.AI. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Щоб отримати кредитну історію, користувачеві достатньо звернутися до Дія.AI із відповідним запитом. ШІ-помічник самостійно сформує та передасть запит до Українського бюро кредитних історій (УБКІ).

Як отримати кредитну історію

Користувачеві не потрібно вручну вводити персональні дані або завантажувати копії документів. Дія.AI використовує верифікований податковий номер (РНОКПП) та передає запит до УБКІ.

Після обробки запиту користувач отримує кредитний звіт у форматі PDF. Файл можна зберегти на пристрої.

Процес виглядає так:

  • користувач пише Дія.AI, що хоче отримати кредитну історію;
  • асистент формує запит до УБКІ;
  • бюро перевіряє інформацію у своїй базі;
  • після обробки запиту формується кредитний звіт у форматі PDF;
  • користувач може завантажити та зберегти документ.

Безкоштовно отримати кредитну історію можна раз на рік. Якщо людина вже користувалася безоплатною перевіркою протягом останніх 12 місяців, Дія.AI повідомить, коли стане доступний наступний безкоштовний звіт.

Якщо під час отримання документа виникнуть технічні проблеми, Дія.AI запропонує перейти безпосередньо на сайт УБКІ.

Для чого перевіряти кредитну історію

Кредитний звіт містить інформацію про кредитні зобов’язання людини. Його перевірка може допомогти виявити невідомі кредити або помилки в даних.

Зокрема, перевірити кредитну історію варто, якщо людина підозрює, що на її ім’я могли оформити позику без її відома. Також звіт можна переглянути перед оформленням нового кредиту.

Що відбувається з персональними даними

У Мінцифри наголошують, що персональні дані користувачів не потрапляють до мовних моделей нейромереж. Для захисту інформації використовуються наскрізне шифрування та протоколи анонімізації.

Користувач також може очистити чат із Дія.AI та видалити історію спілкування.

Нову функцію реалізували спільно з Українським бюро кредитних історій. У Мінцифри зазначають, що готові до співпраці й з іншими бюро кредитних історій за умови їхньої технічної інтеграції.

Нагадаємо, Дія продовжує розширювати перелік послуг, які можна отримати онлайн. Останніми днями в застосунку, зокрема, з'явилася можливість подати заяву на шлюб онлайн також для вдівців і вдів, які хочуть створити нову сім'ю.

Також у понеділок, 28 вересня, у «Дії» тимчасово були недоступні документи та деякі послуги через технічні роботи Державної міграційної служби.

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Теги: кредит Україна застосунок Дія

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