Кольорові стрічки у «Резерв+»: популярна «розшифровка» виявилася хибною

Користувачів «Резерв+» попередили про хибну «розшифровку» кольорів

У мережі поширюють «розшифровку» кольорових позначок у «Резерв+», однак їхнє значення відрізняється від пояснення самого застосунку. Зокрема, червона стрічка не означає автоматичної передачі штрафу до виконавчої служби. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Kadroland.

Що означають кольорові позначки

У мережі поширюють «розшифровку» кольорових позначок у «Резерв+»: зелену пов’язують із відсутністю порушень, жовту – із зафіксованим порушенням та можливістю сплатити штраф зі знижкою 50%, а червону – нібито з передачею штрафу до Державної виконавчої служби та можливим блокуванням рахунків.

Однак така «розшифровка» не відповідає поясненням самого «Резерв+».

Як пояснює бот застосунку, червона стрічка означає, що ТЦК та СП зафіксував порушення правил військового обліку та звернувся до Національної поліції для доставлення особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення.

При цьому сама поява червоної стрічки не означає, що штраф уже передали до Державної виконавчої служби або що виконавче провадження відкрито.

Наявність або відсутність штрафу потрібно перевіряти окремо в розділі «Штрафи».

Через що може з'явитися червона стрічка

Зокрема, її поява може бути пов’язана з такими порушеннями:

неявка за повісткою;

непостановка на військовий облік за новою адресою;

непроходження або відмова від проходження ВЛК;

непостановка на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

непостановка на військовий облік;

непостановка на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

відсутність на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

ненадання майна, будівель, споруд або транспорту під час мобілізації.

Які статуси відображаються у «Резерв+»

У «Резерв+» та PDF оновленого електронного військово-облікового документа можуть відображатися статуси з реєстру «Оберіг».

Зокрема, «Виключено з обліку» означає, що громадянин втратив статус військовозобов’язаного. «Знято з обліку» – тимчасовий статус, зокрема для тих, хто став на військову службу або навчається у військовому закладі освіти. Статус «Не на обліку» означає, що людина є в реєстрі «Оберіг», але не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Якщо людина має статус «На обліку», додатково зазначається її категорія – призовник, військовозобов’язаний або резервіст.

Як перевірити штраф

Після розгляду заяви ТЦК та СП у «Резерв+» має з’явитися відповідне сповіщення та можливість сплатити штраф через застосунок або за реквізитами.

Доступні дії можна перевірити у розділі «Сервіси» – «Штрафи», відкривши потрібне порушення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть змінити підставу для її отримання через ЦНАП. Поки комісія ТЦК розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти.