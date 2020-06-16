Київ повертається в 90-ті? У місті група молодиків жорстоко б'є підлітків



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Банда тренується на підлітках Фото ілюстративне

«Спортсмени» відпрацьовують удари на беззахисних дітях

У Солом'янському районі Києва, на Відрадному масиві, група молодих людей (понад 20 осіб) б'є підлітків.

Про випадки побиття дітей повідомляється на сторінці спільноти «Мій Відрадний» у Facebook.

«Вдень 12 червня група молодих людей, побила підлітків, на вулиці Академіка Білецького, 18. В ході власного розслідування батьками постраждалих з'ясувалося, що хлопці займаються подібним регулярно. Позаймавшись спортом в парку «Відрадний», «банда» виходить у місто і продовжує відпрацьовувати удари на беззахисних підлітків. Біля стадіону НАУ жертвами нападників стали ще кілька дітей. З голим торсом, в рукавичках, оточують дитину, б'ють ногами і розбігаються», - йдеться в повідомленні.





За фактом нападу потерпілі звернулися в органи правопорядку з відповідною заявою, були зняті побої, зафіксовані травми.