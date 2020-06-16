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    Київ повертається в 90-ті? У місті група молодиків жорстоко б'є підлітків

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    Банда тренується на підлітках - Київ повертається в 90-ті? У місті група молодиків жорстоко б'є підлітків
    Банда тренується на підлітках
    Фото ілюстративне

    «Спортсмени» відпрацьовують удари на беззахисних дітях

    У Солом'янському районі Києва, на Відрадному масиві, група молодих людей (понад 20 осіб) б'є підлітків.

    Про випадки побиття дітей повідомляється на сторінці спільноти «Мій Відрадний» у Facebook.

    «Вдень 12 червня група молодих людей, побила підлітків, на вулиці Академіка Білецького, 18. В ході власного розслідування батьками постраждалих з'ясувалося, що хлопці займаються подібним регулярно. Позаймавшись спортом в парку «Відрадний», «банда» виходить у місто і продовжує відпрацьовувати удари на беззахисних підлітків. Біля стадіону НАУ жертвами нападників стали ще кілька дітей. З голим торсом, в рукавичках, оточують дитину, б'ють ногами і розбігаються», - йдеться в повідомленні.


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    За фактом нападу потерпілі звернулися в органи правопорядку з відповідною заявою, були зняті побої, зафіксовані травми.

    банда Київ кримінал діти напад
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