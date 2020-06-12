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    Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)

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    На місці працювали медики та правоохоронці - Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)
    На місці працювали медики та правоохоронці
    Фото: Київ оперативний

    Справою займуться правоохоронці

    У четвер, 11 червня, невідомий чоловік скоїв напад на водія автомобіля служби таксі.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    «До однієї із служб таксі надійшло замовлення про поїздку, яка стартувала на вулиці Автозаводській, 25. Водій таксі вчасно прибув за адресою, де на нього вже чекали. В авто сіла парочка - жінка та чоловік. Чоловік поводив себе неадекватно - грубіянив, кричав на нього нецензурною лайкою та намагався спровокувати конфлікт. Водій зупинив авто і попросив вийти. Пасажири відмовлялися виходити. Таксист вийшов, відкрив їм двері та попросив вийти. Ті вийшли, але коли виходили неадекватний чоловік встромив ножа у ногу водію», - йдеться у повідомленні.

    Після цього жінка та чоловік втекли.

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    Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)
    Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)
    Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)

    Водію таксі медики швидкої надали допомогу.

    На місці також працювали правоохоронці.

    Національна поліція України таксі Київ кримінал водій напад
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