Пасажир таксі у Києві вдарив ножем водія (фото, відео)



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На місці працювали медики та правоохоронці Фото: Київ оперативний

Справою займуться правоохоронці

У четвер, 11 червня, невідомий чоловік скоїв напад на водія автомобіля служби таксі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«До однієї із служб таксі надійшло замовлення про поїздку, яка стартувала на вулиці Автозаводській, 25. Водій таксі вчасно прибув за адресою, де на нього вже чекали. В авто сіла парочка - жінка та чоловік. Чоловік поводив себе неадекватно - грубіянив, кричав на нього нецензурною лайкою та намагався спровокувати конфлікт. Водій зупинив авто і попросив вийти. Пасажири відмовлялися виходити. Таксист вийшов, відкрив їм двері та попросив вийти. Ті вийшли, але коли виходили неадекватний чоловік встромив ножа у ногу водію», - йдеться у повідомленні.

Після цього жінка та чоловік втекли.

Водію таксі медики швидкої надали допомогу.

На місці також працювали правоохоронці.