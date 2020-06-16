У розважальному закладі в Ірпені зухвалий молодик відрізав відвідувачу вухо



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Поліція затримала зловмисника на місці злочину

В одному з розважальних закладів міста Ірпінь у 21-річного місцевого жителя стався інцидент з одним із відвідувачів. Молодчик розправився зі своїм опонентом зухвало та цинічно – ножем відрізав йому вушну раковину.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції затримали зловмисника на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Потерпілого каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Наразі за процесуальним погодженням місцевої прокуратури хулігану оголошено підозру у скоєнні злочину. Правоохоронці звернуться з клопотанням про обрання запобіжного заходу молодчику – тримання під вартою.

Триває слідство.

У поліції також додали, що затриманий молодик вже мав проблеми із законом. На теперішній час один з районних судів столичної області розглядає справу щодо його звинувачення у замаху на навмисне вбивство. Тоді за скоєння тяжкого злочину суд відпустив молодика під заставу у розмірі 300 тисяч гривень.