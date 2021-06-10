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    Київрада проводить засідання: на розгляді майже 250 проєктів

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    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання - Київрада проводить засідання: на розгляді майже 250 проєктів
    Київрада двічі на місяць проводить пленарні засідання
    Фото: Київрада

    Київрада планує затвердити кредитний договір між метрополітеном та ЄБРР

    У четвер, 10 червня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.

    Початок пленарного засідання – о 10:00.

    Згідно з порядком денним на розгляд депутатів винесено 237 проєктів рішень, серед яких 218 стосуються містобудування та землекористування.

    Зокрема, Київрада планує затвердити кредитний договір між КП «Київський метрополітен» та ЄБРР, який дозволить метрополітену отримати 50 млн євро на закупівлю вагонів.

    Порядок денний засідання Київради 10 червня

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    Ведеться пряма трансляцію засідання міськради.

    Нагадаємо, на засіданні 27 травня Київрада, зокрема, затвердила «Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки».

    Теги: ЄБРР Київ Київрада метро депутат
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    Київрада проводить засідання: на розгляді майже 250 проєктів