Київрада проводить засідання: на розгляді майже 250 проєктів

Київрада проводить засідання: на розгляді майже 250 проєктівдокумент
Київрада планує затвердити кредитний договір між метрополітеном та ЄБРР
У четвер, 10 червня, проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання.
Початок пленарного засідання – о 10:00.
Згідно з порядком денним на розгляд депутатів винесено 237 проєктів рішень, серед яких 218 стосуються містобудування та землекористування.
Зокрема, Київрада планує затвердити кредитний договір між КП «Київський метрополітен» та ЄБРР, який дозволить метрополітену отримати 50 млн євро на закупівлю вагонів.
Порядок денний засідання Київради 10 червня
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Ведеться пряма трансляцію засідання міськради.
Нагадаємо, на засіданні 27 травня Київрада, зокрема, затвердила «Комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки».