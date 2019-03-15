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    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)

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    Садочок перетворився на руїни з купами сміття і використаними шприцами - Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Садочок перетворився на руїни з купами сміття і використаними шприцами
    Фото: Вечірній Київ

    Мешканці сусідніх будинків постійно викликають поліцію та рятувальників, а також неодноразово зверталися до столичної влади

    Покинутий дитячий садочок на Повітрофлотському проспекті, 40-а у Соломянському районі Києва перетворився на стихійне звалище сміття. Лише дитячі іграшки, які іноді зустрічаються в напівзруйнованих кімнатах, нагадують, що колись це було затишне місце.

    Сьогодні – це руїни, купи відходів, розбиті вікна та використані шприци, пише «Вечірній Київ».

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    Мешканці сусідніх будинків скаржаться на жахливий сморід, безхатченків, постійні пожежі та пацюків. Дається взнаки не лише антисанітарія, а й зовнішній вигляд цієї території. Покинута будівля – популярне місце серед безхатченків і наркоманів, всюди розкидані шприци. Але найприкріше те, що територія перебуває у вільному доступі для дітей, а безпритульні собаки розносять сміття на дитячий майданчик.

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    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)
    Антисанітарія та сморід: покинутий дитсадок перетворився на притон для бомжів і наркоманів (фото, відео)

    Мешканці постійно викликають поліцію та рятувальників, а також неодноразово зверталися до ЖЕКів, представників влади. Вони просять навіть не реставрації будівлі, а просто прибрати звідти сміттєвий апокаліпсис. Поки що жодних результатів.

    У столичній владі «Вечірній Київ» запевнили, що роботи з прибирання території все ж заплановані.

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