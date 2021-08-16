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    Дощі та сильна спека: прогноз погоди в Україні на 16 серпня

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    У понеділок, 16 серпня, погода в Україні буде спекотною й сухою - Дощі та сильна спека: прогноз погоди в Україні на 16 серпня
    У понеділок, 16 серпня, погода в Україні буде спекотною й сухою
    Фото з відкритих джерел

    У деяких областях на заході країни очікуються дощі

    Погода в Україні у понеділок, 16 серпня, буде спекотною, але з великою кількість опадів на заході. Натомість дощів у східних регіонах не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Спека 16 серпня буде у західних областях та частині східних. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +34 градуси.

    На Західній Україні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Водночас місцями можливі дощі та пориви вітру до 10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме +31...+33 градуси.

    На Східній Україні буде сухо, але не менш спекотно – до +29...+31 градуса.

    Північні регіони будуть оповиті хмарами. Місцями слід чекати невеличкі дощі, але серйозних опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градуса.

    Трохи спекотніше буде на півдні. Там місцями буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +30...+32 градусів.

    Ранок у Києві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

    Теги: спека Укргідрометцентр повітря
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    Дощі та сильна спека: прогноз погоди в Україні на 16 серпня