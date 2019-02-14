Київ у тумані: оголошено жовтий рівень небезпечності



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Видимість у Києві 200-500 м

У столиці очікується невеликий сніг, удень із дощем

Сьогодні, 14 лютого, у першій половині дня у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також сьогодні у столиці очікується невеликий сніг, удень із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця.

У четвер синоптики прогнозують хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-2° тепла.

Як повідомлялося, 14 лютого в декількох регіонах України очікується погіршення погодних умов.