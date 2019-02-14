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    Київ у тумані: оголошено жовтий рівень небезпечності

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    Видимість у Києві 200-500 м - Київ у тумані: оголошено жовтий рівень небезпечності
    Видимість у Києві 200-500 м

    У столиці очікується невеликий сніг, удень із дощем

    Сьогодні, 14 лютого, у першій половині дня у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.

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    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Також сьогодні у столиці очікується невеликий сніг, удень із дощем, на дорогах подекуди ожеледиця.

    У четвер синоптики прогнозують хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-2° тепла.

    Як повідомлялося, 14 лютого в декількох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

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