Covid-19 у Києві: за добу майже пів тисячі нових хворих і жодного щеплення

У Києві залишається високою кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

18 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу

За минулу добу, 18 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 447 людей. Це на 33 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 17 квітня було 480 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 184445 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 115592 особи (за добу 231), померли 4221 особа (за добу 23).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 112135 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 428 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 597 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 88269 осіб (за добу 221), померли 2087 людей (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1953016 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 квітня зафіксовано 6506 хворих на коронавірус.

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, 18 квітня у Києві не зроблено жодного щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, за добу 17 квітня в Києві виявили 480 хворих на коронавірус, померли 26 людей.

За 16 квітня у Києві виявили 1112 нових випадків захворювання на коронавірус, 51 людина померла від захворювання.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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