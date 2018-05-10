Київ замовив на 30 млн грн матеріалів для гемодіалізу, втричі дорожчих за європейські



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Процедура гемодіалізу

Тендер виграло ТОВ «Білімед», що фігурує у кримінальному провадженні

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації 3 травня за результатами відкритих торгів замовив ТОВ «Білімед» витратних матеріалів для гемодіалізу на 30,07 млн грн. Про це повідомляється в системі «ProZorro».

Поставка товарів у медичні заклади Києва має відбутись протягом 2018 року. Строк поставки не повинен перевищувати 10 днів з моменту отримання постачальником письмової заявки замовника.

Закупівлю провели за двома лотами, у рамках яких замовили витратні матеріали виробництва «B. Braun Avitum AG» (Німеччина). Польські лікарні замовляють препарати цього виробника у місцевого дистриб’ютора втричі дешевше. Наприклад, 22 березня цього року один з медзакладів замовив гемодіалізні концентрати з розрахунку 1,99 зл за літр (у перерахунку за курсом НБУ – 15 грн/л), тоді як департамент охорони здоров’я КМДА погодився на ціну – 40,66 грн/л.

Фістульні голки коштуватимуть 23 грн/шт. без ПДВ. Поляки замовляють аналогічні голки за ціною, що не перевищує 1 злотого (7-8 гривень). На держзакупівлях Чехії ціна на фістульні голки у квітні цього року становила 5,65 чеських крон без ПДВ, що у перерахунку за курсом НБУ – 7 грн.

Участь у закупівлі взяли три фірми – ТОВ «Індекс», ТОВ «Топсервіс-медтехніка» та ТОВ «Білімед». Цінове відхилення між позиціями компаній у рейтингу становило 3-5 тис. грн. Розрив між найдорожчою та найдешевшою позицією склав всього 0,03%. Разом з тим, протягом аукціону жодна з компаній не знижувала своїх первинних цінових заявок. Переможною виявилась пропозиція ТОВ «Білімед» – вона нижча від очікуваної вартості закупівлі на 0,03%.

ТОВ «Білімед» зі статутним капіталом 20 тис. грн зареєстроване у жовтні 2015 року. Одноосібною власницею та директором виступає Ярослава Борисівна Тарасюк з села Карбівка Вінницької області. Перший тендер компанія отримала у березні 2016 року. З того часу їй надійшло замовлень від бюджетників на 457,18 млн грн.

Влітку 2017 року стало відомо, що «Білімед», отримавши у 2016 році замовлення від КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради на поставку витратних матеріалів для гемодіалізу за 26,42 млн грн, додатковою угодою замінив постачання німецької медтехніки (B. Braun) на єгипетську («Хайділена»). Підміну техніки виявили пацієнти, хворі на ниркову недостатність.

Із судового реєстру відомо, що «Білімед» фігурує у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовцями Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА на закупівлі медобладнання наприкінці 2016 року. Під час обшуку офісних та складських приміщень «Білімеду», слідчі виявили оборотно-сальдові відомості та печатки низки інших організацій, серед яких – ТОВ «Топсервіс-Медтехніка».

Зауважимо, що складські приміщення «Білімед» та «Топсервіс-медтехніка» розташовані за однією адресою – на вул. Оксамитовій, 9 у Петропавлівській Борщагівці. Згідно з даними майнового реєстру, ці нежитлові приміщення знаходяться у приватній власності ТОВ «Виробнича компанія Діспомед», а земля під ними належить ДочП «Регіон-2002». Бенефіціарними власниками обох фірм є брати Володимир та Герман Фісталі.

Джерело: Наші гроші