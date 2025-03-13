Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize
Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном
Премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Drahomán Prize оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український ПЕН.
Фіналістами премії Drahomán Prize-2024 стали:
- Ееро Балк з перекладом фінською мовою роману Євгенії Кузнєцової «Драбина»;
- Амелія Ґлейзер та Юлія Ільчук з перекладом англійською мовою поетичної збірки Галини Крук «Короткий курс коктейлів Молотова»;
- Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич з перекладом хорватською мовою роману Юрія Андруховича «Радіо Ніч».
Нагороду «високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу» отримає перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс.
Лауреатів і лауреаток премії визначає капітула, яка складається з девʼяти членів. До неї ввійшли:
- Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту;
- Володимир Єрмоленко, письменник, журналіст, філософ, президент Українського ПЕН;
- Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги;
- Ярослава Стріха, українська перекладачка, літературна оглядачка;
- Алла Татаренко, українська літературна історикиня;
- Катажина Котинська, україністка, літературознавиця;
- Рорі Фіннін, американський україніст, голова Українських студій у Кембриджському університеті;
- Ірина Забіяка, літературознавиця, перекладачка;
- Софія Онуфрів, перекладачка, менеджерка українських культурних проєктів.
Урочиста церемонія нагородження переможця премії Drahomán Prize 2024 відбудеться 23 квітня в Києві. Переможець або переможниця отримає статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 тис. євро (з урахуванням податків), а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.
Нагадаємо, у 2023 році лауреаткою премії стала польська перекладачка Катажина Котинська.
До слова, письменника Юрія Винничука, який став на захист професора Лося, виключено з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації.
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