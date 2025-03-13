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Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize
Урочиста церемонія нагородження переможця відбудеться 23 квітня в Києві
фото з відкритих джерел

Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном

Премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Drahomán Prize оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український ПЕН.

Фіналістами премії Drahomán Prize-2024 стали:

  • Ееро Балк з перекладом фінською мовою роману Євгенії Кузнєцової «Драбина»;
  • Амелія Ґлейзер та Юлія Ільчук з перекладом англійською мовою поетичної збірки Галини Крук «Короткий курс коктейлів Молотова»;
  • Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич з перекладом хорватською мовою роману Юрія Андруховича «Радіо Ніч».

Нагороду «високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу» отримає перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс.

Лауреатів і лауреаток премії визначає капітула, яка складається з девʼяти членів. До неї ввійшли:

  • Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту;
  • Володимир Єрмоленко, письменник, журналіст, філософ, президент Українського ПЕН;
  • Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги;
  • Ярослава Стріха, українська перекладачка, літературна оглядачка;
  • Алла Татаренко, українська літературна історикиня;
  • Катажина Котинська, україністка, літературознавиця;
  • Рорі Фіннін, американський україніст, голова Українських студій у Кембриджському університеті;
  • Ірина Забіяка, літературознавиця, перекладачка;
  • Софія Онуфрів, перекладачка, менеджерка українських культурних проєктів.

Урочиста церемонія нагородження переможця премії Drahomán Prize 2024 відбудеться 23 квітня в Києві. Переможець або переможниця отримає статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 тис. євро (з урахуванням податків), а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.

Drahomán Prize – це українська премія, заснована у 2020 році Українським інститутом, ПЕН Україна та Українським інститутом книги. Вона присуджується перекладачам, які перекладають українську літературу іншими мовами, сприяючи її популяризації у світі. Мета премії – підтримка перекладачів та розширення міжнародного впливу української літератури.

Нагадаємо, у 2023 році лауреаткою премії стала польська перекладачка Катажина Котинська.

До слова, письменника Юрія Винничука, який став на захист професора Лося, виключено з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації.

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Теги: Київ література культура премія

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