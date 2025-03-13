Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize

Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном

Премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Drahomán Prize оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український ПЕН.

Фіналістами премії Drahomán Prize-2024 стали:

Ееро Балк з перекладом фінською мовою роману Євгенії Кузнєцової «Драбина»;

Амелія Ґлейзер та Юлія Ільчук з перекладом англійською мовою поетичної збірки Галини Крук «Короткий курс коктейлів Молотова»;

Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич з перекладом хорватською мовою роману Юрія Андруховича «Радіо Ніч».

Нагороду «високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу» отримає перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс.

Лауреатів і лауреаток премії визначає капітула, яка складається з девʼяти членів. До неї ввійшли:

Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту;

Володимир Єрмоленко, письменник, журналіст, філософ, президент Українського ПЕН;

Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги;

Ярослава Стріха, українська перекладачка, літературна оглядачка;

Алла Татаренко, українська літературна історикиня;

Катажина Котинська, україністка, літературознавиця;

Рорі Фіннін, американський україніст, голова Українських студій у Кембриджському університеті;

Ірина Забіяка, літературознавиця, перекладачка;

Софія Онуфрів, перекладачка, менеджерка українських культурних проєктів.

Урочиста церемонія нагородження переможця премії Drahomán Prize 2024 відбудеться 23 квітня в Києві. Переможець або переможниця отримає статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 тис. євро (з урахуванням податків), а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.

Drahomán Prize – це українська премія, заснована у 2020 році Українським інститутом, ПЕН Україна та Українським інститутом книги. Вона присуджується перекладачам, які перекладають українську літературу іншими мовами, сприяючи її популяризації у світі. Мета премії – підтримка перекладачів та розширення міжнародного впливу української літератури.

Нагадаємо, у 2023 році лауреаткою премії стала польська перекладачка Катажина Котинська.

До слова, письменника Юрія Винничука, який став на захист професора Лося, виключено з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації.