Заборгованість за опалення у Києві: як уникнути судових витрат

Попри незмінний з 2018 року тариф на тепло (1654 грн/Гкал), борги за опалення в столиці зросли на 6,5% і досягли 8 млрд грн

«Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови

Зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київтеплоенерго»

У компанії повідомили, що попри незмінний з 2018 року тариф на тепло (1654 грн/Гкал), борги за опалення в столиці зросли на 6,5% і досягли 8 млрд грн. Лише 15% споживачів накопичили понад 70% загального боргу – здебільшого це власники елітної нерухомості та кількох квартир.

«КП «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Наразі розглядається 1,5 тис. справ. Судове стягнення збільшує суму боргу до 20% через інфляційні нарахування, 3% річних та судові витрати», – зазначили у комунальній компанії.

Щоб уникнути санкцій, «Київтеплоенерго» радить мешканцям реструктуризувати борг і сплачувати його частинами. Це можна зробити у Центрі комунального сервісу (ЦКС):

Особисто – у будь-якому сервісному центрі ЦКС

Онлайн – через месенджери Facebook або Skype

Для оформлення потрібні такі документи: паспорт, ІПН, документ на житло та витяг із Держреєстру прав власності. Після узгодження суми й термінів розстрочення споживач підписує договір.

Реструктуризація допоможе уникнути судових витрат і зберегти стабільне теплопостачання у майбутньому, зазначили у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, з понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Мер зауважив, що таке рішення міська влада ухвалила зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, а також керуючись необхідністю раціонального використання природного газу.

Раніше повідомлялося, в зоні обслуговування «Київтеплоенерго» понад 9,5 тисячі будівель, майже 90% із яких оснащені лічильниками тепла. Мешканці таких будинків сплачують за фактично спожиті обсяги тепла, які зафіксував прилад. Клієнти за бажанням можуть долучитись до зняття показань у своєму будинку. Клієнтам, у чиїх будинках встановлений «розумний» лічильник, дані приладу обліку надійдуть у вигляді смс на вказаний номер телефону чи електронну пошту.