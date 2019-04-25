«Київметробуд» за 60 млн грн відремонтує три станції підземки



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Станції «Політехнічний інститут», «Шулявська» і «Сирець» облаштують для вільного доступу маломобільних груп населення

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» у березні-квітні за результатами тендерів уклало три угоди з ПАТ «Київметробуд» про капітальний ремонт трьох станцій метрополітену на загальну суму 59,55 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

До осені 2019 року мають відремонтувати станції «Політехнічний інститут», «Шулявська» і «Сирець» для забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Зокрема замінять турнікети, кабелі живлення турнікетів та звукових орієнтирів, систему навігації, бар’єри, поручні, годинники і двері з улаштуванням крайніх із шириною проходу 90 см, причому алюмінієві частини дверей будуть стійкими до стирання, а скло – до ударів.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на роботи складає 10 років, на обладнання й устаткування – 5 років.

Передбачено забезпечення виконання договорів у розмірі 0,5% від їхньої вартості.

На заробітну плату відведено по 4%, а на прибуток – по 1% загальної вартості підряду.

Сума угод на 0,7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 59,97 млн грн.

На одному тендері єдиним конкурентом було ПП «Форт-Плюс» Олега Смірнова із Запорізької області, а на інших двох – ТОВ «Енергодарбудмеханізація» Олексія Скільсари з Енергодара Запорізької області, яке в 2017 р. було генеральним підрядником метрополітену зі скандального капремонту станції «Лівобережна» за 24,74 млн грн.

Поліція веде справу проти «Київського метрополітену» та «Енергодарбудмеханізації» щодо згаданого капремонту станції «Лівобережна». У ній згаданий і нинішній суперник «Форт-Плюс», у якого суд у серпні 2017 р. дозволив вилучити якісь документи.

Джерело: Наші гроші