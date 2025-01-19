Названо п'ять територій, які США купили в інших держав за період свого існування

Америка купувала території з кількох причин, основними з яких були стратегічні, економічні та політичні інтереси

Сполучені Штати Америки за час свого існування значно розширили свою територію. Однак не шляхом не війни, а через купівлю земель у інших держав. Ці придбання сприяли економічному розвитку, розширенню кордонів та зміцненню геополітичного впливу країни. Про п'ять великих та малих території, які США придбали за гроші в інших держав йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Луїзіана – штат у США, над Мексиканською затокою. Придбаний у 1803 році

У 1803 році США придбали у Франції територію Луїзіани за 15 мільйонів доларів. Ця угода, відома як Луїзіанська покупка, подвоїла площу країни, додавши приблизно 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Територія включала землі від Міссісіпі до Скелястих гір і від Мексиканської затоки до Канади.

Тодішній президент Томас Джефферсон ініціював цю покупку, щоб забезпечити контроль над портом Новий Орлеан та річкою Міссісіпі. Це придбання сприяло західній експансії. Луїзіанська покупка стала однією з найбільших земельних угод в історії США.

Флорида – штат на південному сході США. Придбани у 1819 році.

У 1819 році США уклали з Іспанією договір Адамса-Оніса. Згідно з угодою, отримали територію Флориди. Хоча формально це була передача території, США погодилися виплатити компенсації іспанським поселенцям на суму п'ять мільйонів доларів. Флорида стала 27-м штатом США у 1845 році.

Це придбання зміцнило південно-східні кордони країни та забезпечило контроль над стратегічно важливими портами. Договір також визначив західний кордон США з Новою Іспанією (сучасна Мексика). Придбання Флориди сприяло подальшій експансії на південь та захід.

Аляска – найбільший за територією та найпівнічніший штат США у північно-західній частині Північної Америки. Придбаний у 1867 році.

У 1867 році США придбали у Російської імперії Аляску за 7,2 мільйона доларів. Ця угода, ініційована державним секретарем Вільямом Сьюардом, додала до території США приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Спочатку покупка Аляски викликала критику та називалася «Дурістю Сьюарда».

Однак згодом виявлені природні ресурси, такі як золото та нафта, довели стратегічну та економічну цінність регіону. Аляска стала 49-м штатом США у 1959 році. Це придбання розширило американську присутність у Північній Америці та забезпечило доступ до арктичних ресурсів.

Американські Віргінські Острови – острівна територія США, східна частина архіпелагу Віргінські острови в Карибському морі. Придбані у 1917 році

У 1917 році США придбали у Данії Віргінські острови за 25 мільйонів доларів. Ця угода була мотивована стратегічними інтересами під час Першої світової війни. Віргінські острови стали невід'ємною частиною американських Карибів.

Придбання забезпечило контроль над морськими шляхами та посилило військову присутність США в регіоні. Острови отримали статус неінкорпорованої організованої території США. Це придбання сприяло зміцненню позицій США у Вест-Індії.

Гадсден – місто в США, в окрузі Етова штату Алабама. Придбані території у 1853 році

У 1853 році США придбали у Мексики 120 тис. кв. км прикордонної території на південь від річки Гіла і на захід від Ріо-Гранде (ці землі тепер складають південні частини штатів Аризона і Нью-Мексико) за 10 мільйонів доларів. Ця угода, відома як покупка Гадсдена, додала до території США приблизно 76 800 квадратних кілометрів.

Метою придбання було будівництво трансконтинентальної залізниці на південному маршруті. Територія включала частини сучасних штатів Аризона та Нью-Мексико. Покупка Гадсдена вирішила прикордонні суперечки між США та Мексикою після Американо-мексиканської війни. Це придбання завершило континентальне розширення США на південь.

Нагадаємо, що 7 січня Дональд Трамп, який вступить на посаду президента 20 січня, заявив, що Гренландія має увійти до складу США і він «одержимий» цією ідеєю. Ще у 2019 році під час свого першого президентського терміну він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї.

Гренландія або Калаалліт Нунаат – автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети, що розташований між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном, на схід від Канадського Арктичного архіпелагу.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.