На Британію чекає «боргова спіраль смерті»

Засновник Bridgewater Рей Даліо дав песимістичний прогноз щодо економіки Великої Британії

Збільшення витрат на обслуговування старих позик та одночасно необхідність нових запозичень за вищими ставками призведуть Велику Британію до «боргової спіралі смерті». Так вважає засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рей Даліо. Його слова наводить Financial Times.

Таким чином Британії доведеться позичати все більше грошей, щоб покривати свої зростаючі процентні витрати. Рей Даліо вважає, що прибутковість 10-річних держоблігацій останніми місяцями досягла максимального з 2008 року рівня.

Інвестор-мільярдер каже, що розпродаж золотих монет після прийняття бюджету свідчить про те, що ринок намагається «проковтнути» більш високі потреби Великої Британії в запозиченнях.

Поєднання зростаючих річних процентних платежів, які вже перевищили 100 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, і необхідності пролонгувати борг із вищою вартістю запозичень, створило небезпечну ситуацію для країни.

«Все це має вигляд формування боргової спіралі смерті, оскільки для обслуговування боргів доведеться або більше позичати і цей борг теж доведеться обслуговувати, або скорочувати інші витрати, або збільшувати податки», – вважає мільярдер.

Глобальний розпродаж облігацій в останні місяці спричинив зростання вартості запозичень у великих економіках, таких як Велика Британія та США, навіть якщо центральні банки продовжують знижувати процентні ставки.

До слова, Велика Британія зіткнулася з рекордним відпливом мільйонерів через зміну уряду у липні 2024 року. У 2024 році країну залишили майже 10,8 тис. власників багатомільйонних статків – на 157% більше, ніж у 2023 році.