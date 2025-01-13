Яким має бути оборонний бюджет США: глава Пентагону шокував цифрою

Глава Пентагону закликав наростити оборонний бюджет США до $1 трлн до 2028 року

Голова Пентагону Ллойд Остін рекомендував владі США збільшити витрати на оборону такими темпами, щоб у 2028 фінансовому році вони перевищили $1 трлн. Про це пише Bloomberg з посиланням на листa Остіна до адміністративно-бюджетного управління американської адміністрації.

«Остін рекомендував адміністративно-бюджетному управлінню залишити адміністрації обраного президента Дональда Трампа п'ятирічний план оборонного будівництва, згідно з яким у 2026 році на нього виділять $926,5 млрд, хоча прогнозувалося, що ця сума складе $876,8 млрд. План пропонує витратити $972,8 млрд у 2027 фінансовому році та понад $1 трлн – у 2028», – інформує агентство.

«Для задоволення вимог нашої стратегії необхідне реальне зростання вище інфляції та стійкі нові інвестиції у 2026-2030 фінансових роках», – написав Остін.

Глава Пентагону закликав до того, щоб витрати на оборону становили приблизно 3% від ВВП США у 2027-2030 фінансових роках, зазначає Bloomberg. За оцінками адміністративно-бюджетного управління, на оборону у 2024 фінансовому році спрямовано 3,2% ВВП.

Крім того, Остін зазначив, що фінансування Пентагону не повинно включати допомогу Україні та Ізраїлю. На думку глави Міноборони США, іноземна військова допомога має фінансуватись за рахунок додаткових асигнувань.

Раніше Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні. Пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів повітря-земля та іншого обладнання на підтримку українських F-16.