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Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства: чого стосуватимуться

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп планує видати понад 100 указів у перший день президентства: чого стосуватимуться
Інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня
фото з відкритих джерел

Адміністрація Трампа, ймовірно, скасує чимало указів адміністрації Джо Байдена

Обраний президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів, щоб видати їх у перший день роботи в Білому домі. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що документи стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій та низки інших політичних пріоритетів. Очікується, що багато із запланованих заходів почнуть діяти в день інавгурації, 20 січня, коли він вступить на посаду президента.

Водночас головний радник Трампа Стівен Міллер заявив, що найближчим часом будуть діяти заходи з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю.

AP пише, що союзники Трампа підготували цілий пакет указів, які він міг би швидко підписати з широкого кола питань – починаючи від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.

Більше того, сенатори очікують, що нова адміністрація скасує чимало указів адміністрації президента США Джо Байдена та водночас запровадить у дії свої власні пропозиції.

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

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Теги: Дональд Трамп путін документи президент інавгурація радник

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