«Київпастранс» спише ще 2,5 млн грн на проект реставрації фунікулера



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Будівлю столичного фунікулера ніяк не відреставрують

Підрядник, який до цього вже отримав 3,7 млн грн, повинен розробити проект і робочу документацію з реставрації столичного фунікулера до 31 грудня 2018 року

4 вересня 2018 року КП «Київпастранс» уклало договір з ТОВ «АРП «Софія» на проведення проектних робіт з реставрації будівлі київського фунікулеру. Вартість угоди склала 2,57 млн гривень. Про це стало відомо з оголошення електронної системи державних закупівель ProZorro.

Згідно з угодою, підрядник повинен розробити проект і робочу документацію з реставрації столичного фунікулера до 31 грудня 2018 року. Тендер був проведений за переговорною процедурою. У тендерному комітеті «Київпастрансу» застосування безконкурсної процедури вирішили не аргументувати - на сторінці оголошенні обгрунтування не вказано.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що в 2017 році КП «Київпастранс» вже оголошувало тендер на розробку проектної документації з реконструкція фунікулера і тоді його виграло ТОВ «АРП «Софія». Вартість угоди склала 6,2 млн гривень.

Однак через тиждень після підписання договору, сторони уклали додаткову угоду, якою фінансування і обсяг робіт були зменшені до 3,7 млн гривень. Отже, підрядник виконав лише частину робіт.

За даними Zакупівлі, ТОВ «АРП «Софія» за останні два роки освоїло 68,4 млн гривень на державних тендерах за 22 угодами. Всі вони укладені з КП «Київпастранс».

Зазначимо також, що КП «Київпастранс» ніяк не доведе до кінця реконструкцію столичного фунікулера, який в останній раз ремонтували в 1984 році. Проект його реставрації роблять з травня 2017 року, а нові обіцяні вагони не закупили і з трьох спроб. Нагадаємо, в січні цього року глава Київської міськдержадміністрації Віталій Кличко заявив, що в 2018 році в Києві планують замінити вагони Київського фунікулера. За його словами, австрійська компанія поставить сучасні фунікулери, що відповідають високим європейським вимогам безпеки та комфорту. Після його заяви «Київпастранс» тричі проводив тендер на закупівлю двох вагонів з очікуваною вартістю понад 232 млн гривень. Однак жоден з них не відбувся. Послуги з постачання фунікулерів пропонували українська компанія «Полтава-Скі» (їх навіть не допустили до аукціону), швейцарська Garaventa AG і італійська Leitner AG / S.p.A.

Згідно з розпорядженням КМДА №926 від 31 травня 2018 року, яким були внесені зміни в розпорядження КМДА від 1 серпня 2005 №1403 «Про реконструкцію фунікулера», реставрацію фунікулера повинні зробити в 2018-2020 роках.

Нагадаємо, що з 17 липня по 20 серпня 2018 року фунікулер уже закривали на плановий ремонт. Тоді повідомлялося, що щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно, тому фунікулер може ще один рік безпечно перевозити пасажирів.

Джерело: КиевVласть