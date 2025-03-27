Виконувачка обов’язків Бородянського селищного голови заявила про погрози та підпал авто

За словами Ірини Захарченко, вона шостий місяць поспіль отримує погрози від політичних опонентів

Сьогодні, 27 березня, близько четвертої години ранку невідомі підпалили автомобіль виконувачки обов’язків Бородянського селищного голови Ірини Захарченко. Вона заявила, що розцінює цей інцидент як продовження системного тиску з боку політичних опонентів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Ірини Захарченко.

«Сьогодні мої політичні опоненти вдалися до прямого залякування мене, як в.о. Бородянського селищного голови. Близько четвертої ранку вони спалили мій автомобіль. І це продовження тиску на мене. Чим це може завершитися? Їм залишилося лише замовити мене та вбити…», – йдеться у повідомленні.

Автівка Ірини Захарченко повністю вигоріла всередині фото: Ірина Захарченко/Facebook

фото: Ірина Захарченко/Facebook

За словами Ірини Захарченко, вона шостий місяць поспіль отримує погрози від політичних опонентів. «Раніше це були слова та двозначні картинки і відео на мій телефон. Тепер вони перейшли до дій і ми чітко розуміємо, чому», – написала вона.

Погрози виконувачки обов’язків Бородянського селищного голови пов’язує з тим, що у жовтні 2024 року командою Захарченко було закрито нелегальне сміттєзвалище в селі Нове Залісся, яке, за її словами, десятками років приймало відходи з усієї Київщини.

«Місцевий «авторитет» Олександр Бадрудінов погрожував мені за закрите нашою командою у жовтні 2024 року його сміттєзвалище, на яке десятками років возять сміття з усієї Київської області. «Звалище Бадрудінова» труїть мешканців села Нове Залісся та прилеглі населені пункти. Щоб зберегти свій сміттєбізнес, Бадрудінов «повернув» на посаду «ручного» для нього голову Сахарука», – додала Захарченко.

Захарченко заявила, що з боку групи осіб вчинялися не лише погрози, але й викрадення бухгалтера селищної ради, а також залякування працівників виконкому.

За фактом підпалу автівки Захарченко звернулась до МВС, СБУ та Національної поліції. За її словами, всі необхідні заяви та документи передано до правоохоронних органів.

За словами Ірини Захарченко, вона шостий місяць поспіль отримує погрози від політичних опонентів скриншот допису Ірини Захарченко

Нагадаємо, під час здійснення робіт з відновлення зруйнованої російськими окупантами Бородянки «зникли» майже 20 млн грн державних коштів.