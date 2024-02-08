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Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Києві
Повітрофлотський у Києві перейменувано на проспект Повітряних сил
фото скріншот відео

Рішення підтримали 88 депутатів Київради

На сьогоднішньому засіданні Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!» – йдеться в повідомленні.

Раніше очільник міста повідомив, що Київрада розглядатиме перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України. 

Відповідне рішення підтримали 88 депутатів Київради.

На початку засідання Київради мер Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів підтримати таке рішення.  

«За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому вважаю, що час вже поставити крапку. І пропоную нарешті ухвалити це питання. Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність» – зазначив Кличко.

Нагадаємо, наприкінці листопада у додатку «Київ Цифровий» почалося нове опитування щодо перейменування вулиць з пов'язаних із СРСР та Росією назв. Воно тривало до 8 грудня. Киянам пропонували обрати нові назви для дев'яти топонімів, зокрема проспекту Повітрофлотського. Для нього подали сім варіантів: проспект Повітряних Сил, Михайла Беркоса (художник-пейзажист), Джеральда Форда (38-ий президент США), Франкліна Рузвельта (32-ий президент США), Сергія Бібікова (археолог, доктор історичних наук) і Євросоюзу.

Теги: Віталій Кличко Київ Київрада декомунізація

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