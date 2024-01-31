Головна Київ Новини
search button user button menu button

Частина Дніпровського району Києва залишилася без води

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Частина Дніпровського району Києва залишилася без води
Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежувався
фото: Київводоканал

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків

Сьогодні зранку, 31 січня, у столиці  сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканала».

Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва.

Повідомляється, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

  • б-р Шамо, 1/5, 3,7;
  • Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
  • вул. Ентузіастів, 5/1.
  • Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

На місце пошкодження направили дві цистерни з питною водою для дитячих садків.

Також ще одна аварія сталася на вулиці Олексія Тихого,55/13 Солом'янському районі столиці. Там пошкодження діаметром 500 мм, вода затопила проїжджу частину.

Для усунення аварії фахівці будуть виконувати розриття на зеленій зоні.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водопроводі. Через прорив перекрито рух вул. Оболонською.

Раніше повідомлялося, що у Деснянському та Голосіївському районах Києва сталося пошкодження водопровідної мережі. Через пошкодження водопроводу було перекрито дорожній рух однією смугою на вулиці Добрий шлях. Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вулиця Добрий шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

Теги: вода Київводоканал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначив начальник КМВА Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
23 сiчня, 11:51
Проєкт складається з масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3 до 7 м у висоту
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
23 сiчня, 10:11
Наслідки ворожої атаки на столицю
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
23 сiчня, 09:34
Очільник столичної підземки заявив, що перша черга будівництва передбачає три станції
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
18 сiчня, 13:12
Рятувальники з 29 грудня 2023-го до 3 січня 2024 року проводили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару
Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня
4 сiчня, 07:58
Людмила Шевцова була докторкою біологічних наук, професоркою та викладачкою Києво-Могилянської академії
Росіяни вбили викладачку Києво-Могилянської академії під час обстрілу столиці
2 сiчня, 13:51
Наслідки російської атаки по автосалону Києва
Наслідки атаки по київському автосалону Tesla (відео)
2 сiчня, 13:14
У Києві та області працює ППО
Частина Києва знеструмлена через ракетну атаку
2 сiчня, 07:54
Наслідки ракетної атаки на Київ
Стало відомо, скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни
31 грудня, 2023, 20:29

Новини

Вибух у райсуді Києва: шість співробітників СІЗО підуть під суд
Вибух у райсуді Києва: шість співробітників СІЗО підуть під суд
Частина Дніпровського району Києва залишилася без води
Частина Дніпровського району Києва залишилася без води
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
Капелани ПЦУ провели молебень в Лаврі за перемогу України (фото)
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири
У Києві нетверезий чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири
Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента
Шпигував за ЗСУ: у Києві затримано російського агента
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера
Хто рятує столичне метро: цікаві факти про компанію, якій віддали мільйони без тендера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
142K
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
62K
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни
24K
Буданов пояснив, як Північна Корея може змінити хід війни в Україні
24K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
11K
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність

Новини

Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Сьогодні, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Сьогодні, 06:11
31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:45
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Вчора, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua