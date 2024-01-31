Частина Дніпровського району Києва залишилася без води

Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежувався

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків

Сьогодні зранку, 31 січня, у столиці сталося відразу дві аварії на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканала».

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Пошкодження водопровідної магістралі діаметром 250 мм сталося на бульварі Шамо, 7 у Дніпровському районі Києва.

Повідомляється, що для ремонту необхідно зробити розрив на тротуарі та зеленій зоні. Через аварію була підтоплена дорога, рух транспорту не обмежували.

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Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

б-р Шамо, 1/5, 3,7;

Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того, без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

На місце пошкодження направили дві цистерни з питною водою для дитячих садків.

Також ще одна аварія сталася на вулиці Олексія Тихого,55/13 Солом'янському районі столиці. Там пошкодження діаметром 500 мм, вода затопила проїжджу частину.

Для усунення аварії фахівці будуть виконувати розриття на зеленій зоні.

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Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водопроводі. Через прорив перекрито рух вул. Оболонською.

Раніше повідомлялося, що у Деснянському та Голосіївському районах Києва сталося пошкодження водопровідної мережі. Через пошкодження водопроводу було перекрито дорожній рух однією смугою на вулиці Добрий шлях. Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 мм. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вулиця Добрий шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.