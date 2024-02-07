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Частина Києва залишилась без світла – ДТЕК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Частина Києва залишилась без світла – ДТЕК
Унаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії
фото ілюстративне

Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання

На лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла внаслідок падіння уламків російської ракети, вони пошкодили дві високовольтних лінії. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Через обстріл російських окупантів в Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Частина мешканців залишилась без електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Щойно дозволить безпекова ситуація енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло.

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. 

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Згодом мер Києва Кличко повідомив, що унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. До того ж, після вибуху в столиці в Дніпровський район викликали медиків. 

Читайте також: Вибухи у столиці: горить будівля, є постраждалі
Теги: Київ енергетика обстріл

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