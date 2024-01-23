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Чиновник КМДА відповість у суді за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чиновник КМДА відповість у суді за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару
Вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері та сприяв незаконному перерахуванню коштів за невиконані роботи

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачується у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.  

Як зазначається, посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері та сприяв незаконному перерахуванню коштів за невиконані роботи.

Вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів. За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», – повідомляла «Судово-юридична газета».

Раніше повідомлялося, що начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА відповість у суді за факт розтрати коштів при закупівлі обладнання для укриттів. Наразі, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів, до суду  скеровано  обвинувальний акт відносно чиновниці.

Теги: Київ суд

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