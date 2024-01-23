Чиновник КМДА відповість у суді за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару

Посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері та сприяв незаконному перерахуванню коштів за невиконані роботи

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА обвинувачується у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Київська міська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як зазначається, посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері та сприяв незаконному перерахуванню коштів за невиконані роботи.

Вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн грн.

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Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

«Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів. За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень», – повідомляла «Судово-юридична газета».

Раніше повідомлялося, що начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА відповість у суді за факт розтрати коштів при закупівлі обладнання для укриттів. Наразі, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів, до суду скеровано обвинувальний акт відносно чиновниці.