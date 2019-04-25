Київрада планує змінити систему харчування у школах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідати за процес харчування будуть комунальні підприємства

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту депутати підтримали проект порядку організації харчування учнів (вихованців) у комунальних закладах загальної середньої освіти Києва.

Наразі безоплатним харчуванням у столичних школах забезпечено понад 127 тисяч учнів. Вартість одного обіду коливається від 7 гривень у Солом’янському районі до 24 – у Печерському. У профільній комісії зазначають: є багато нарікань як у батьків, так і в Держпродспоживслужби на систему харчування. Зокрема були виявлені порушення калорійності страв, санітарно-гігієнічних вимог, умов зберігання сировини і готової продукції. З огляду на це, місто вирішило уніфікувати організацію харчування у комунальних школах, повідомляє прес-служба Київради.

Відтак, планується, що відповідати за процес харчування будуть комунальні підприємства. Профільна комісія напрацювала список із 9-ти відповідних КП. Це означає, що школи самостійно зможуть вибрати партнера, враховуючи відгуки і власний досвід співпраці.

«У пріоритеті і влади міста, і закладів освіти – діти і їхнє здоров’я. Саме тому сьогодні учасниками організації процесу харчування дітей в закладах освіти є виключно комунальні підприємства, адже вони підпорядковані районній владі, не отримують грошову індульгенцію та потрапляють під жорсткий контроль. Лише після встановлення певних стандартів харчування та досягнення високого рівня безпеки, ми зможемо говорити про ринкові умови та залучення до процесу приватних фірм», - роз’яснює голова постійної комісії Київради з питань освіти Ганна Старостенко.

Такий порядок харчування учнів має на меті уніфікувати продукти та меню, посилити контроль над організаторами процесу харчування та провести оновлення харчоблоків.

«Питання харчування дітей в школах і садочках – це питання національної безпеки! На рівні міста ми можемо і повинні зробити процес харчування максимально якісним, збалансованим, із затвердженим 2-тижневим меню», - наголосила Старостенко.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.