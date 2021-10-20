Бюджетний комітет Ради не підтримав пільгове кредитування житла для ветеранів та переселенців (документ)

Бюджетні програми із забезпечення деяких категорій населення житлом не фінансуються другий рік поспіль

У проекті державного бюджету на 2022 рік на ці потреби, з урахуванням правок, закладалося рекордних 5,5 млрд грн

Бюджетний комітет Верховної Ради відхилив усі правки щодо фінансування житлових програм для переселенців та учасників АТО/ООС. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін, додавши до свого допису копію стенограми засідання комітету.

Калінін нагадав, що спочатку проектом Держбюджету на 2022 рік не було передбачено видатків для реалізації бюджетних програм «Доступне житло», надання пільгового довгострокового державного кредиту під 3% внутрішнь переміщеним особам та учасникам АТО.

Цього року громадські активісти направили листи профільним комітетам, Міжфракційним депутатським об'єднанням, главам фракцій та депутатських груп у парламенті із проханням внести до Державного бюджету на 2022 рік зміни, які передбачали би видатки для фінансування державних програм із забезпечення житлом учасників АТО та переселенців.

Практично всі профільні комітети Ради підтримали внесення змін до головного кошторису країни, однак 20 жовтня стало відомо, що всі правки відхилені Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

«Дуже цікаво було би почути чим керувались народні депутати при прийнятті рішень. Я думаю ми знайдемо можливість запитати в кожного, хто не підтримав необхідні правки», – підсумував Руслан Калінін.

Раніше повідомлялося, що у проекті державного бюджету на наступний рік закладено рекордні 5,5 млрд грн на реалізацію програм по забезпеченню переселенців, зокрема, зі статусом учасника бойових дій, власним житлом. Слід зазначити, що відхилення правок до держбюджету не торкнуться збільшення фінансування реалізації Постанов Кабінету міністрів №280 та №719, якими це передбачено. Однак, на реалізацію бюджетних програм із пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців Бюджетний комітет Верховної Ради вирішив не виділяти фінансування.

Також нагадаємо, що наприкінці вересня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна висловила сподівання, що Верховна Рада підтримає передбачене у проєкті державного бюджету на 2022 рік фінансування на забезпечення житлом ветеранів війни та сімей загиблих захисників України.

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