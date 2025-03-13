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Команда Кличка скаржиться, що новий глава КМВА зайнявся саботажем

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Команда Кличка скаржиться, що новий глава КМВА зайнявся саботажем
Близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником КМВА, і їх кількість збільшується
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

КМДА: Найбільшу загрозу становить неухвалення рішень, що стосуються визначення підприємств критично важливими 

Наразі близько 150 розпоряджень залишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації і їхня збільшується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Київську міську державну адміністрацію

Зазначається, що розпорядження тижнями лежать без розгляду у військовій адміністрації, а потім повертаються непідписані без конкретних зауважень або з формальними відписками.

«Найбільшу загрозу становить неухвалення рішень, що стосуються визначення підприємств критично важливими. Наразі йдеться про 74 підприємства. Враховуючи стислі терміни в необхідності врегулювати питання, це може призвести до втрати високопрофесійних спеціалістів. Та, як наслідок, до колапсу в забезпеченні життєдіяльності міста», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що неприйняття рішень щодо розподілу державної субвенції для «Нової української школи» створило перешкоди для навчального процесу. Не меншу стурбованість викликає і фактичне блокування продовження дії ліцензій для навчальних закладів. Крім того, це порушує Закон України «Про ліцензування господарської діяльності».

Така ж ситуація виникає в безпековій, комунальній, культурній та інших сферах життєдіяльності міста, йдеться у заяві КМДА.

Неприйняття цих рішень призводить невиконання військовою адміністрацією визначених законом повноважень у сферах оборони, цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури столиці, зазначили у КМДА

Із повним переліком проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні Київської міської військової адміністрації, можна ознайомитися за посиланням:  (окрім розпоряджень, назви яких не підлягають публікації у зв'язку з режимом доступу).

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення «Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради». Він пропонує, аби реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є Київська міська військова адміністрація, відбувалася лише за підписом міського голови. 

Раніше мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку. Це відбулося на тлі розслідування НАБУ щодо фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом міськради.  

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Теги: Віталій Кличко Київ місцева влада закон Тимур Ткаченко

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