«Переворот» у Києві. Соратник Кличка ринувся в бій

За словами Білоцерковця, питання з укриттями у Києві є критичним

Білоцерковець звернувся до начальника КМВА як до «людини, відповідальної за громадську безпеку в Києві»

Радник київського міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець надіслав депутатське звернення начальнику КМВА Тимуру Ткаченку щодо проблем з укриттями в Києві. За словами Білоцерковця, тепер зачинені укриття у місті – це відповідальність Тимура Ткаченка. Звернення радника прозвучало якраз після гучного скандалу між Віталієм Кличком та Тимуром Ткаченком.

«У зверненні додав перелік з десятків укриттів у різних районах міста, зачинених під час повітряної тривоги. Ситуація неприпустима, і має бути виправлена», – написав Білоцерковець у соцмережі Facebook.

Пояснюючи, чому адресував своє звернення саме Тимуру Ткаченку, Білоцерковець відповів, що звернувся до начальника КВВА як до «людини, відповідальної за громадську безпеку в Києві». «Відповідно до законодавства, а саме: Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Указу Президента України «Про утворення військових адміністрацій», та людині яка всупереч Конституції фактично контролює роботу районних державних адміністрацій», – додав радник міського голови Києва.

За словами Білоцерковця, питання з укриттями у Києві є критичним. Тому він закликав очільника КМВА «не займатись політикою (що він робить зараз), а нарешті приступити до виконання своїх безпосередніх обовʼязків – забезпечення безпеки киян».

Також радник міського голови у Київміськраді звернувся до киян з проханням повідомляти про зачинені під час повітряної тривоги укриття у столиці.

Нагадаємо, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії».

За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Новий начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка щодо нібито «руйнування у столиці місцевого самоврядування». У відео Ткаченко зазначив, що нещодавно мав із Кличком «робочу розмову, але згодом отримав звинувачення».

Варто нагадати, що Ткаченко – колишній член команди Кличка. Як повідомлялося у статті «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка», десантування Ткаченка у столицю команда мера відразу зустріла в штики. Не встиг ще висохти підпис під президентським указом про призначення Ткаченка, як один з найближчих соратників київського мера Дмитро Білоцерковець видав емоційний пост з приводу цієї рокіровки. Білоцерковця особливо обурив той факт, що військову адміністрацію очолила цивільна людина. З цього він зробив висновок, що для Офісу президента війна вже скінчилася і почався політичний процес: буцімто новий голова КМВА буде займатися узурпацією влади у Києві та «створювати плацдарм для центрального політичного проєкту».

На зауваження у коментарях про те, що закон «Про військово-цивільні адміністрації» не передбачає призначення на цю посаду виключно військової людини, Білоцерковець відповів, що цей закон «слуги народу» писали під себе і мотивація існування військової адміністрації взагалі відсутня.

Пікантності ситуації надає той факт, що новий голова КМВА Тимур Ткаченко був помічником… Білоцерковця, коли той був народним депутатом від БПП у Верховній Раді восьмого скликання. Також Ткаченко балотувався до Київради від партії «Удар», довгий час займав впливові посади у вертикалі київської влади – зокрема, разом з тим же Білоцерковцем курував утримання підземних переходів у місті. Але їхні стосунки з часом стали настільки заплутаними, що тепер Ткаченко впевнено заходить у столицю «з іншого ходу», впевнено відкриваючи двері ногою.