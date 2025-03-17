Права за гроші: викрито корупційну схему в одному зі столичних сервісніх центрів МВС

За успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. грн. Адміністратор повідомив їй, що без «допомоги» зробити це неможливо

За інформацією прокуратури, успішне складання іспиту на водійське посвідчення у Києві коштувало 10 тис. грн

За 14 тисяч гривень – успішний іспит на права. На Київщині адміністратор одного з територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ організував корупційну схему, допомагаючи майбутнім водіям отримувати водійські посвідчення. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідством прокуратури встановлено, що чоловік працював адміністратором на Київщині та допоміг двом водіям за гроші успішно скласти іспити у одному з сервісних центрів Києва та отримати водійське посвідчення.

Зокрема, йдеться у повідомленні, за успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. грн. Адміністратор повідомив їй, що без «допомоги» зробити це неможливо.

«За те, щоб отримати документи про навчання в автошколі без її відвідування та отримати права категорії «С», ще один чоловік мав заплатити 4 тис. грн. Втім з’ясувалось, що в реєстрах є інформація про позбавлення його водійського посвідчення за керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб змінити цю інформацію, потрібно було заплатити», – повідомили у прокуратурі.

Зазначається, що «закінчивши» навчання в автошколі, в середині лютого 2025 року, чоловік мав складати практичний іспит в сервісному центрі у Києві. Однак, через проведення обшуків у сервісних центрах та страх адміністраторів вчиняти незаконні дії, іспит було перенесено на березень, зазначається у повідомленні.

«Втім, за інформацією прокуратури, вже у березні чоловіку таки «допомогли» скласти практичний іспит, однак ціна питання зросла до 14 тис. грн. Таким чином адміністратор отримав загалом 29 тис. грн. Наразі йому повідомлено про підозру», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адміністратору одного з Територіальних сервісних центрів МВС у Київській області, який допомагав майбутнім водіям успішно складати іспити в сервісних центрах та надалі отримувати водійські посвідчення (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, у Києві поліцейські припинили кілька незаконних махінацій у територіальних сервісних центрах МВС України. Як повідомила столична поліція та прокуратура Києва, серед підозрюваних опинились адміністраторка держустанови, а також двоє керівників автошкіл та їх спільник, так званий «бігунок» з ТСЦ. Зазначається, що двом керівникам автошкіл, які за гроші допомагали потенційним водіям отримати довідки про проходження практичних занять в автошколі без її відвідування, повідомили про підозри.

До слова, українці можуть з необережності втратити своє водійське посвідчення або його можуть вкрасти, проте в МВС підкреслюють, що панікувати у цьому випадку не варто. Новий документ можна швидко відновити як в сервісному центрі МВС, так і онлайн.