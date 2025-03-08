Головна Київ Новини
search button user button menu button

На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач
фото: ДСНС Києва

Конструкцію демонтували рятувальники

Рятувальники зняли обвалений хрест із купола храму Києво-Печерської лаври. Як інформує «Главком», про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві. 

Повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському до надзвичайників надійшло 8 березня о 13:05. 

На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест фото 1

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.

6 фото
На весь екран

Раніше Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність. 

Також Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.

Читайте також:

Теги: 8 березня рятувальники хрест лавра демонтували Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прощання з журналісткою Тетяною Кулик та її чоловіком хірургом-онкологом Павлом Іванчовим відбулося у приміщенні Національного медичного університету ім. Богомольця
«Продовжують жити в своїх учнях». Київ попрощався з журналісткою Тетяною Кулик та хірургом Павлом Іванчовим
3 березня, 15:39
Робота станції «Майдан Незалежності» була обмежена з 07:00 до 11:00
Станція «Майдан Незалежності» відновила роботу у звичайному режимі
24 лютого, 11:04
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32
Минулорічний фестиваль, який мав назву Atlas United, відбувся з 19 по 21 липня на території Blockbuster Mall
Atlas Festival-2025: організатори повідомили дату і місце проведення
18 лютого, 11:26
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
У січні українці закрили ФОПів утричі більше, ніж відкрили
17 лютого, 10:15
Вогонь охопив всю будівлю
Вогнеборці цілу ніч гасили пожежу в готельно-ресторанному комплексі на Волині
16 лютого, 12:47
Малюк Санчо вже готовий показтися відвідувачам зоопарку
Поповнення у Київському зоопарку: народився малюк гуанако (фото)
14 лютого, 14:36
McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» відновив роботу
McDonald's біля метро «Лукʼянівська» відновив роботу після обстрілу 18 січня
13 лютого, 10:51
Федина припустила, що поява спецтранспорту пов'язана із сьогоднішньою акцією
Під будівлю Верховної Ради зігнали автозаки – нардепка
12 лютого, 12:02

Новини

На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест
«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
«Діяв у межах своїх повноважень»: Оленич прокоментував справу проти нього
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
У центрі Києва під асфальт провалились машини (фото)
У столиці шкідливий рівень забруднення повітря: названо причину
У столиці шкідливий рівень забруднення повітря: названо причину
У Києві значно погіршилася якість повітря
У Києві значно погіршилася якість повітря
У Києві 8-9 березня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 8-9 березня відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
47K
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
16K
«У Конгресі всі залякані». Експерт-американіст констатує: у США триває революція
15K
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
13K
Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння

Новини

8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:44
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua