На одній із церков Києво-Печерської лаври обвалився хрест

Конструкцію демонтували рятувальники

Рятувальники зняли обвалений хрест із купола храму Києво-Печерської лаври. Як інформує «Главком», про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.

Повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському до надзвичайників надійшло 8 березня о 13:05.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.

6 фото На весь екран











Раніше Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність.

Також Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розпочинає підготовчі роботи для реставрації великого іконостаса Успенського собору за фінансової підтримки Благодійного Фонду «Українська Лавра». Зазначається, що за 25 років сакральна реліквія зазнала значних пошкоджень. Серед них – відшарування шпаклівок разом із сусальним золотом, руйнування фарбового шару, а також потенційні деформації дерев’яної основи. Для визначення точного обсягу робіт фахівці заповідника планують використати будівельне риштування, що дозволить оглянути стан верхніх частин іконостаса.