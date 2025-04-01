Поминальні дні у Києві: як працюватиме додатковий громадський транспорт

27 квітня 2025 року заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню буде обмежено

Поминальні дні триватимуть з 27 до 30 квітня

У першу неділю після Великодня, 27 квітня, а також у три наступні дні, столична влада має забезпечити організацію перевезень пасажирів, що прямують до кладовищ для поминання спочилих. Перелік відповідних маршрутів складено й оприлюднено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження №238 «Про організацію перевезень пасажирів до міських кладовищ у поминальні дні у 2025 році» Київського міського голови Віталія Кличка.

Згідно з розпорядженням, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА слід забезпечити організацію перевезень та чергування відповідальних осіб у місцях масового скупчення пасажирів у поминальні дні.

Документом також передбачена заборона 27 квітня 2025 року заїзду транспортних засобів на вулицю Крайню, де розташований центральний вхід кладовище «Лісове». Проїзд буде дозволено лише для автобусів великої місткості, бригад екстреної медичної допомоги, оперативних транспортних засобів, а також автівок посадовців згаданого департаменту й комунального підприємства «Київпастранс».

Перелік маршрутів громадського транспорту для підвезення громадян до кладовиш у поминальні дні:

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Нагадаємо, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати у травні цього року

У січні 2025 року військовослужбовці, родичі загиблих бійців, представники громадськості та медіаспільноти звернулися до президента та уряду з листом, в якому закликають провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища. Автори звернення наголошують на непрозорості тендерів на екскізний проєкт і вибір підрядника будівництва.

Нагадаємо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн,