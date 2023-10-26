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Окупанти зазнали значних втрат на Таврійському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зазнали значних втрат на Таврійському напрямку
фото ілюстративне

Знищено два російських самохідних міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» протягом доби виконали 1056 вогневих завдань. Про це повідомив командувач «Таврії», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Загальні втрати ворога за добу склали 460 осіб. Зокрема знищено 49 одиниць військової техніки: 13 танків, дев’ять бойових броньованих машин, 10 артсистем, один засіб ППО, а саме зенітно-ракетний комплекс ТОР, дев'ять БпЛА, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Знищено і три склади боєприпасів ворога. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Також знищено два російських самохідних міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм, які призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд. Також, за добу, окупанти безповоротно втратили ще 13 танків.

Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.

Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного – за минулу добу відбито 15 атак ворога.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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