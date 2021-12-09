Київрада розгляне проєкт бюджету на 2022 рік: оприлюднено основні цифри

У проєкті бюджету Києва на 2022 закладено доходи в майже 70 млрд грн

Київрада має ухвалити бюджет столиці на наступний рік та зміни до проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки

У проєкті бюджету Києва на 2022 рік заплановано отримати понад 69 млрд грн доходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, відкриваючи засідання Київради.

«Сьогодні у нас – важливе засідання. Ми маємо розглянути і ухвалити бюджет столиці на наступний рік та проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки», - сказав мер.

Основні показники проєкту бюджету

Доходи понад 69 млрд грн:

субвенції та дотація з Державного бюджету – майже 9 млрд

доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів з Держбюджету) заплановані в сумі майже 56 млрд грн (це на понад 2,3 млрд більше планових показників цього року)

доходи спеціального фонду – понад 4 млрд грн.

Видатки бюджету

«Основні видатки бюджету столиці на 2022 рік, як і в попередні роки, складають видатки на соціально-культурну сферу. Їх сукупна частка в структурі загального фонду складе понад 50%», – сказав Кличко.

Зміни до Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки

У проєкті Програми економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки наступного року на фінансування капітальних видатків передбачено понад 13,1 млрд грн. Із них на капітальні вкладення – більш, як 5,8 млрд, на капітальний ремонт – майже 7,3 млрд грн.

Основними напрямками соціально-економічного розвитку столиці за Програмою є:

транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство із фінансуванням майже в 7 мільярдів гривень;

житлово-комунальне господарство – майже 3,4 млрд грн;

освіта – більш, як 1,6 млрд грн;

охорона здоров’я – майже 482 млн грн,

соціальний захист і соцзабезпечення – 199,5 млн грн.

«Ми повинні ухвалити основний фінансовий документ столиці – збалансований та соціально спрямований. Щоб Київ розвивався і втілював зміни, підтримував сфери, що потребують особливої уваги. І ставав привабливою європейською столицею», – наголосив Кличко.