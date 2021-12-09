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    Київрада розгляне проєкт бюджету на 2022 рік: оприлюднено основні цифри

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    У проєкті бюджету Києва на 2022 закладено доходи в майже 70 млрд грн - Київрада розгляне проєкт бюджету на 2022 рік: оприлюднено основні цифри
    У проєкті бюджету Києва на 2022 закладено доходи в майже 70 млрд грн
    фото з відкритих джерел

    Київрада має ухвалити бюджет столиці на наступний рік та зміни до проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки

    У проєкті бюджету Києва на 2022 рік заплановано отримати понад 69 млрд грн доходів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, відкриваючи засідання Київради.

    «Сьогодні у нас – важливе засідання. Ми маємо розглянути і ухвалити бюджет столиці на наступний рік та проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки», - сказав мер.

    Основні показники проєкту бюджету

    Доходи понад 69 млрд грн:

    • субвенції та дотація з Державного бюджету – майже 9 млрд
    • доходи загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів з Держбюджету) заплановані в сумі майже 56 млрд грн (це на понад 2,3 млрд більше планових показників цього року)
    • доходи спеціального фонду – понад 4 млрд грн.

    Видатки бюджету

    «Основні видатки бюджету столиці на 2022 рік, як і в попередні роки, складають видатки на соціально-культурну сферу. Їх сукупна частка в структурі загального фонду складе понад 50%», – сказав Кличко.

    Зміни до Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки

    У проєкті Програми економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки наступного року на фінансування капітальних видатків передбачено понад 13,1 млрд грн. Із них на капітальні вкладення – більш, як 5,8 млрд, на капітальний ремонт – майже 7,3 млрд грн.

    Основними напрямками соціально-економічного розвитку столиці за Програмою є:

    • транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство із фінансуванням майже в 7 мільярдів гривень;
    • житлово-комунальне господарство – майже 3,4 млрд грн;
    • освіта – більш, як 1,6 млрд грн;
    • охорона здоров’я – майже 482 млн грн,
    • соціальний захист і соцзабезпечення – 199,5 млн грн.

    «Ми повинні ухвалити основний фінансовий документ столиці – збалансований та соціально спрямований. Щоб Київ розвивався і втілював зміни, підтримував сфери, що потребують особливої уваги. І ставав привабливою європейською столицею», – наголосив Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада бюджет
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    Київрада розгляне проєкт бюджету на 2022 рік: оприлюднено основні цифри