Суд зупинив дерибан Біличанського лісу

Зупинено скандальне рішення щодо розширення меж Коцюбинського за рахунок лісу

7 грудня Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію рішення Бучанської райради, яким 20 жовтня 2021 року було змінено межі селища Коцюбинське і коштом столичного Біличанського лісу, який має статус нацпарку, збільшено площу селища з 87 га до майже 3 тис. га. Про це повідомляє рух «Чесно».

«Заборонити Бучанській районній раді, Коцюбинській селищній раді, Київській обласній раді, Держгеокадастру, її структурним підрозділам та посадовим особам, а також будь-яким іншим особам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та господарювання вчиняти дії, спрямовані на внесення відомостей (змін) до Державного земельного кадастру на підставі проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища Коцюбинське Київської області, розробленого ДП «НДПІ містобудування», — йдеться в ухвалі про забезпечення позову, яка діє до 7 березня 2022 року.

На мапі захоплені території столиці марковані червоними смугами

Позовну заяву подала Київська міська рада, відповідачем є Бучанська районна рада, а третіми сторонами – Київська обласна рада та Коцюбинська селищні ради.

Київрада, коли звернулася до суду з проханням забезпечити позов, обґрунтувала свої вимоги тим, що Бучанська райрада перебрала на себе повноваження Верховної Ради України щодо встановлення меж міста Києва навколо смт Коцюбинське.

Нагадаємо, у 2008 році депутати Коцюбинської та Гостомельської селищних рад роздерибанили ділянки в Біличанського лісу. Землю роздали депутатам, їхнім родичам та підставним особам. Журналістські розслідування довели, що за цим стоїть команда забудовника і ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та «батьківщинівці». У 2014 році, згідно з президентським указом, ліс отримав природоохоронний статус нацпарку. У березні 2021 року межі нацпарку нанесли на державну кадастрову карту.

9 вересня зясувалося, що під час затвердження Схеми перспективного планування обласна рада включила територію Біличанського лісу до складу області. Цей проєкт рішення готувала Київська обласна державна адміністрація.

20 жовтня Бучанська районна рада, спираючись на рішення облради, затвердила нові межі селища Коцюбинське.

23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Депутати Київської міської ради підтримали звернення до Київської облради, Офісу генерального прокурора, НАБУ, Головного управління СБУ в Києві та територіального управління ДБР щодо ситуації навколо протиправного вилучення земель територіальної громади Києва та намагання у позаправовий спосіб змінити межі міста.

24 листопада відбулася сесія обласної ради, на якій не вистачило для зміни Схеми планування шість голосів і їх не надали «Слуги народу» через групу нардепа Олександра Дубінського, яку він контролює в раді.

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