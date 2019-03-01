Київрада затвердила правила використання е-квитка



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На даний момент система тестується

Кyiv smart card діє і в метрополітені, і в наземному комунальному транспорті

Київська міська рада затвердила правила використання електронного квитка у столичному пасажирському транспорті. «За» проголосували 61 депутат.

Про це у четвер повідомляє прес-служба Київради.

«Правила чітко визначають порядок проїзду міським транспортом загального користування: трамваєм, тролейбусом, фунікулером, міською електричкою. Відповідно до рішення, для оплати проїзду в пасажирському транспорті вводиться єдиний електронний квиток. Відтак, детально виписані пункти оплати е-квитком, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Кyiv smart card діє і в метрополітені, і в наземному комунальному транспорті. На даний момент система тестується.

Придбати електронний квиток і поповнити його можна на станціях метро або в особистому кабінеті киянина, а також у терміналах самообслуговування Іbox, Еаѕурау і 2click. Уточнюється, що при поповненні на велику кількість поїздок діють такі ж знижки, як при покупці проїзного на метро - до 10 поїздок по 8 гривень, від 50 і більше поїздок по 6,5 гривень.

До слова, столична влада планує за п’ять років закупити 400 одиниць трамваїв і тролейбусів.