  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичній мерії бомбу від вимагача половини біткоїна не знайшли

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Будівлю мерії перевіряли&nbsp;вибухотехники, кінологи та наряди поліції - У столичній мерії бомбу від вимагача половини біткоїна не знайшли
    Будівлю мерії перевіряли вибухотехники, кінологи та наряди поліції
    Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

    Замінування будівлі Київради виявилось неправдивим

    У будівлі Київської міської ради вибухівку не виявлено. Анонімне повідомлення про мінування будівлі – фіктивне. Роботу постійних комісій Київської міської ради продовжено. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

    Нагадаємо, близько 15:00 до Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування. Мінер вимагав викуп у 0,5 біткоїна.

    Повідомлення від мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook
    Повідомлення від мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

    Було прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб. До будівлі було направлено вибухотехників, кінологів та наряди поліції.

    «Надійшло повідомлення про те, що будівлю Київської міської ради збираються підірвати протягом 24 годин. Впевнений, що ця історія знову вигадана. Але, незважаючи на це, для нас завжди є пріоритетом життя та здоров’я людей», – наголосив Володимир Бондаренко.

    Читайте також: «Замінував» міст Патона, бо хотів отримати статус учасника АТО. Суд покарав уродженця Чернігівщини
    Теги: Київ Київрада замінування КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столичній мерії бомбу від вимагача половини біткоїна не знайшли