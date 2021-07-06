У столичній мерії бомбу від вимагача половини біткоїна не знайшли

Замінування будівлі Київради виявилось неправдивим

У будівлі Київської міської ради вибухівку не виявлено. Анонімне повідомлення про мінування будівлі – фіктивне. Роботу постійних комісій Київської міської ради продовжено. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, близько 15:00 до Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування. Мінер вимагав викуп у 0,5 біткоїна.

Повідомлення від мінера. Фото: Володимир Бондаренко/Facebook

Було прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб. До будівлі було направлено вибухотехників, кінологів та наряди поліції.

«Надійшло повідомлення про те, що будівлю Київської міської ради збираються підірвати протягом 24 годин. Впевнений, що ця історія знову вигадана. Але, незважаючи на це, для нас завжди є пріоритетом життя та здоров’я людей», – наголосив Володимир Бондаренко.