Київрада зібралася на перше після канікул засідання трансляція



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Вирішується питання погашення боргу перед «Нафтогазом»

Сьогодні, 5 вересня, о 14:00 розпочалося засідання Київради.

На порядку денному стоїть лише одне питання:

«Про внесення змін до рішення міськради від 23 травня 2018 року № 834/4898 «Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Очевидно, що мова йде про питання погашення боргу правонаступника ПАТ «Київенерго» - КП «Київтеплоенерго» - перед «Нафтогазом».

Нагадаємо, що ПАТ «НАК «Нафтогаз України» відмовляється укласти договори постачання газу із КП «Київтеплоенерго» допоки останнє не візьме на себе зобов’язання сплатити борг попереднього постачальника послуг – ПАТ «Київенерго». «Нафтогаз» вимагає, щоб комунальне підприємство сплатило не лише основний борг, який сягає понад 3,3 млрд грн, а й штрафи та пені, які були накопичені ПАТ «Київенерго» під час своєї комерційної діяльності. А це близько 1,2 млрд грн.

Комунальне підприємство регулярно звертається до «НАК «Нафтогаз України» з пропозицією підписати договір на постачання газу на енергооб’єкти комунального підприємства: котельні, завод «Енергія», ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують Київ тепловою та електричною енергією. Нещодавно КП «Київтеплоенерго» отримало уже шосту відмову від ПАТ «НАК «Нафтогаз України» укладати договір на постачання газу.

Допоки «Нафтогаз України» відмовляється укладати договір із КП «Київтеплоенерго», близько 200 котелень лишаються без палива, а понад 70% киян – без гарячої води. Комунальне підприємство без газу не має можливості забезпечувати споживачів послугами. Трохи більше ніж за місяць у Києві має розпочатися опалювальний сезон, але через відсутність газу повноцінна підготовка до опалювального сезону і його своєчасний старт – під загрозою.

4 вересня на черговому засіданні Апеляційний суд відхилив скаргу щодо визначення КП «Київтеплоенерго» правонаступником газового боргу ПАТ «Київенерго» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

Як повідомлялося, 4 вересня мер Києва Віталій Кличко заявив, що протягом двох тижнів в усіх будинках столиці з’явиться гаряча вода. Київський міський голова зазначив, що важливим кроком для врегулювання суперечок із НАК «Нафтогаз» стало рішення уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги