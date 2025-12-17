Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла на Київщині 18 грудня

Завтра, 18 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 18 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 10:30 до 14:00, з 16:00 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 06:00 до 07:00, з 08:00 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 20:00;
  • 4.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 22:00.
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року фото 2

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тотальний блекаут накриє Київ 21 листопада
Два повні блекаути чекають Київ: коли не буде світла у всьому місті
21 листопада, 00:05
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
3 грудня, 11:26
ДТЕК отримала нагороду European Excellence Awards
Українську компанію відзначено нагородою European Excellence Awards
7 грудня, 16:43

Новини

Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua