Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути
фото: Національна поліція України

Місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував

У Київській області у Ворзелі під колесами потяга  сполученням Варшава - Київ загинув чоловік. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком»

Правоохоронці попередньо встановили, що 50-річний місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути. 

Від отриманих травм він помер на місці події, повідомили правоохоронці.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути уважними та обережними поблизу залізничних колій. Пам’ятайте: недотримання правил може мати трагічні наслідки. 

Нагадаємо, 15 листопада вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку міста Жмеринка на вул. Привокзальній, наїхав на людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. 

Теги: Укрзалізниця поліція потяг смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На батька дитини, яка розмалювала кота, склали два адміністративні протоколи
Поліція віддала кота, якого дитина розмалювала фломастерами, зоозахисникам (фото)
5 листопада, 16:51
Дорожньо-транспортна подія трапилася у Ржищеві
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
5 листопада, 08:30
В Україні триває кампанія з добровільного декларування незареєстрованої зброї
Скільки нелегальної зброї добровільно задекларували кияни: дані поліції
11 листопада, 08:56
71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів
Смертельна ДТП на Майдані Незалежності. Суд виніс вирок водію, який втратив свідомість за кермом
13 листопада, 14:59
Пошкоджені колії внаслідок атаки РФ
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
15 листопада, 17:18
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
Аграрії закликали не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
25 листопада, 13:20
Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована
Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)
19 листопада, 12:08
Тупчій виготовив сотні латексних носів для акторів популярного проєкту «Шоу довгоносиків»
Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій
25 листопада, 16:48
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31

Новини

У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Київ огорнув густий туман. Столична влада дала поради водіям та пішоходам
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua