У Ворзелі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка

Місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував

У Київській області у Ворзелі під колесами потяга сполученням Варшава - Київ загинув чоловік. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київської області, інформує «Главком»

Правоохоронці попередньо встановили, що 50-річний місцевий мешканець переходив залізничні колії по переходу. На звукові сигнали машиніста чоловік не відреагував. Кермувальник потягу застосував екстрене гальмування, проте зіткнення не вдалося уникнути.

Від отриманих травм він помер на місці події, повідомили правоохоронці.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян бути уважними та обережними поблизу залізничних колій. Пам’ятайте: недотримання правил може мати трагічні наслідки.

Нагадаємо, 15 листопада вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку міста Жмеринка на вул. Привокзальній, наїхав на людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.