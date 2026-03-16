Киянин жорстоко побив 75-річну сусідку: жінка в лікарні з переломом основи черепа

Чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, почав конфліктували з 75-річною сусідкою на столичних Березняках

У Києві чоловік штовхнув літню сусідку на асфальт та почав бити ногами – жінка з тяжкими травмами опинилася у лікарні, а нападник під вартою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, у дворі будинку на столичних Березняках почав конфліктували з 75-річною жінкою, яка живе в цьому ж будинку. Бажаючи уникнути спілкування з агресивним сусідом, пенсіонерка пішла з двору. Чоловік її наздогнав, повалив рукою на асфальт, після чого завдав декілька ударів ногою по тілу жінки.

«Внаслідок цього жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, а саме: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа справа, забій тканин голови. Жінка перебуває у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що нападник затриманий, він перебуває під вартою. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, а саме в умисному тілесному ушкоджені, небезпечному для життя в момент заподіяння.

Нападника затримали, він перебуває під вартою фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура зауважую, що підозрюваний вже був засуджений за крадіжку та притягався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.

