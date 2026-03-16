Киянин жорстоко побив 75-річну сусідку: жінка в лікарні з переломом основи черепа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянин жорстоко побив 75-річну сусідку: жінка в лікарні з переломом основи черепа
У Києві чоловік штовхнув літню сусідку на асфальт та почав бити ногами
Чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, почав конфліктували з 75-річною сусідкою на столичних Березняках 

У Києві чоловік штовхнув літню сусідку на асфальт та почав бити ногами – жінка з тяжкими травмами опинилася у лікарні, а нападник під вартою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, у дворі будинку на столичних Березняках почав конфліктували з 75-річною жінкою, яка живе в цьому ж будинку. Бажаючи уникнути спілкування з агресивним сусідом, пенсіонерка пішла з двору. Чоловік її наздогнав, повалив рукою на асфальт, після чого завдав декілька ударів ногою по тілу жінки.

«Внаслідок цього жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження, а саме: закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа справа, забій тканин голови. Жінка перебуває у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що нападник затриманий, він перебуває під вартою. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, а саме в умисному тілесному ушкоджені, небезпечному для життя в момент заподіяння.

Нападника затримали, він перебуває під вартою
Нападника затримали, він перебуває під вартою
фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура зауважую, що підозрюваний вже був засуджений за крадіжку та притягався до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці суперечка на зупинці закінчилася серйозними травмами для 17-річного хлопця. П'яний перехожий порізав юнакові обличчя канцелярським ножем, назавжди залишивши шрами. Подія сталася на вулиці Гната Хоткевича. Біля зупинки громадського транспорту до підлітка підійшов 30-річний чоловік напідпитку, він почав провокувати хлопця та чіплятися до нього. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої перехожий завдав декілька ударів канцелярським ножем по обличчю неповнолітнього. 

Також у Києві затримано іноземця, який підозрюється у жорстокому побитті киянина у одному з готелів у центрі столиці. За даними правоохоронців, подія трапилася пізно ввечері у приміщенні готелю на вулиці Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення про побиття відвідувача закладу. Правоохоронці встановили, що між 38-річним іноземцем, який заселявся до готелю, та 42-річним киянином, який перебував там на одному із заходів, стався конфлікт.

