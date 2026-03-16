Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото: скрин з відео

У київському інженерному ліцеї стався прикрий випадок. Вчителька своїми діями принизила учня, який розсипав речі на підлогу. Замість того, щоб навпаки підтримати підлітка, вона почала витирати ноги об голову учня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Що відомо про інцидент у ліцеї

На кадрах, які потрапили в мережу, видно, як викладачка під час заняття витирає ноги об голову студента. За словами очевидців, після цього частина присутніх в аудиторії почала сміятися замість того, щоб підтримати або допомогти хлопцю.

Ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах і поставила питання про безпеку й атмосферу в навчальних закладах.

Що каже районна влада

У Дарницькій райдержадміністрації повідомили, що сам інцидент стався 10 березня у навчальному кабінеті під час перерви в 10-му класі. При цьому посадовці не розголошують особисті дані вчительки.

Також стало відомо, що вчителька вже надала пояснення керівництву та подала заяву про звільнення.

«На підставі поданої заяви видано наказ про звільнення працівника за згодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України», – заявив голова Дарницького району столиці Олександр Ковтунов.

Також у Дарницькій райдержадміністрації наголосили, що в таких ситуаціях керівництво закладів освіти зобов’язане діяти суворо в межах закону.

Водночас правову оцінку обставин події надаватимуть уповноважені органи Національної поліції, з якими адміністрація закладу освіти співпрацює. Щоправда, наразі звернень або заяв від учня чи його батьків на дії педагога до адміністрації ліцею не надходило.

«Главком» писав, що Київська обласна військова адміністрація 29 січня 2026 року видала розпорядження про повне анулювання ліцензії приватного ліцею «Ранчо Скул», розташованого в Хотянівці Київської області. За даними журналістів, саме до цього закладу були формально приписані діти, які насправді відвідували підпільну школу при монастирі УПЦ МП, де їх навчали російської мови.

Нагадаємо, у столичному природничо-науковому ліцеї №145 стався конфлікт між вчителькою та учнем. Восьмикласника обурило завдання на уроці української літератури. Хлопець заявив, що під час дистанційного уроку вчителька запропонувала учням проаналізувати твір російського поета Олександра Пушкіна «Бахчисарайський фонтан». Учень ліцею вказав, що твір Пушкіна «Бахчисарайський фонтан» учні розбирали на уроці української літератури з учителькою Бондаренко Людмилою Петрівною в рамках теми, що в підручнику називається «Українці та кримські татари».

Читайте також:

Теги: вчитель скандал школа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua