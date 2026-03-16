Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї

Вчителька привселюдно принижувала учня

У київському інженерному ліцеї стався прикрий випадок. Вчителька своїми діями принизила учня, який розсипав речі на підлогу. Замість того, щоб навпаки підтримати підлітка, вона почала витирати ноги об голову учня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Що відомо про інцидент у ліцеї

На кадрах, які потрапили в мережу, видно, як викладачка під час заняття витирає ноги об голову студента. За словами очевидців, після цього частина присутніх в аудиторії почала сміятися замість того, щоб підтримати або допомогти хлопцю.

Ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах і поставила питання про безпеку й атмосферу в навчальних закладах.

Що каже районна влада

У Дарницькій райдержадміністрації повідомили, що сам інцидент стався 10 березня у навчальному кабінеті під час перерви в 10-му класі. При цьому посадовці не розголошують особисті дані вчительки.

Також стало відомо, що вчителька вже надала пояснення керівництву та подала заяву про звільнення.

«На підставі поданої заяви видано наказ про звільнення працівника за згодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України», – заявив голова Дарницького району столиці Олександр Ковтунов.

Також у Дарницькій райдержадміністрації наголосили, що в таких ситуаціях керівництво закладів освіти зобов’язане діяти суворо в межах закону.

Водночас правову оцінку обставин події надаватимуть уповноважені органи Національної поліції, з якими адміністрація закладу освіти співпрацює. Щоправда, наразі звернень або заяв від учня чи його батьків на дії педагога до адміністрації ліцею не надходило.

