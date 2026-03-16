Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Шон Пенн (праворуч) неодноразово відвідував Україну з початку великої війни
фото: Офіс президента

Актор пропустив церемонію вручення Оскара, аби відвідати Україну

Американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, пропустив церемонію вручення та вирушив до України. Після прибуття до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом», – написав Зеленський.

Нагадаємо, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки «Оскара» за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України.

Шон Пенн неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. Під час одного з таких візитів він відвідав війських третьому окремому полку спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго. Там опублікували звернення від Пенна, у якому він висловив упевненість, що Україна переможе у війні.

Ба більше, Шон Пенн торік зробив татуювання з українським тризубом. На той час актор вже дев'ять разів приїжджав до України з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, Шоп Пенн також подружився із президентом Володимиром Зеленським. Під час одного з візитів Пенн подарував йому одну зі своїх статуеток Оскар. Тоді Пенн сказав, що Зеленський зможе повернути її, коли війна буде виграна.

Як повідомляв «Главком», у номінації «Найкращий актор другого плану» переміг Шон Пенн. Він зіграв головного героя у фільмі «Одна битва за іншою».  До слова прогнози букмекерів здійснилися, адже саме Шону Пенну пророкували перемогу у номінації «Найкращий актор другого плану».

Теги: Володимир Зеленський Шон Пенн Київ Кінопремія «Оскар»

