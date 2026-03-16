Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин

Можна залишати укриття

У Києві о 22:34 оголосили повітряну тривогу, існувала загроза БпЛА. О 23:17 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, Володимир Зеленський розповів, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.

«І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами і був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії. Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики», – каже він.