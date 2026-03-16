Прокуратура через суд вимагає повернути громаді частину будинку, у якому жив Олесь Ольжич

Ірина Міллер
Будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15 має історичну цінність
Київська міська прокуратура через суд вимагає повернути громаді приміщення в історичній будівлі в центрі Києва. Бізнесмени незаконно привласнили частину об’єкта культурної спадщини вартістю понад 10,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Йдеться про будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15. Ця будівля має історичну цінність: наприкінці 1941-го та на початку 1942 року тут жив видатний український археолог, поет та діяч ОУН Олесь Ольжич. 

У прокуратурі повідомили, що цей житловий будинок ще у 2011 році занесений до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Частина приміщень у ньому є комунальною власністю.

Меморіальна дошка на будинку, де жив видатний український археолог, поет та діяч ОУН Олесь Ольжич
Водночас Київською міською прокуратурою встановлено, що право власності на приміщення площею 200 кв. м та вартістю понад 10,7 млн грн незаконно зареєстровано за приватним підприємством на підставі підроблених документів. Таким чином приватне підприємство заволоділо цими приміщеннями безоплатно.

Будинок по вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, в якому наприкінці 1941 року – початку 1942 року жив Олесь Ольжич
Наразі Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження. Прокуратура вимагає вилучити приміщення у незаконного власника та повернути їх у власність територіальної громади. 

Нагадаємо, столична прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

Також київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини. 

