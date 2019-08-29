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    Київщина очолила рейтинг областей за результатами ЗНО

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    Київщина очолила рейтинг областей за результатами ЗНО

    Серед 200 кращих шкіл України є 5 закладів освіти Київської області

    Українським центром оцінювання якості освіти нещодавно опубліковано результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації випускників закладів загальної середньої освіти 2019 року, а інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» визначено рейтинг регіонів за підсумками ЗНО (рейтинговий бал розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих випускниками шкіл у 2019 році).

    У цьому рейтингу Київщина посіла перше місце, повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    За результатами державної підсумкової атестації з української мови Київська область посіла 3-тє місце в Україні. 14,7% випускників 2019 року за результатами ДПА у формі ЗНО отримали оцінки високого рівня.

    Крім того, серед 200 кращих шкіл України є 5 закладів освіти Київської області:

    • Бучанська Українська гімназія, 
    • Славутицький ліцей Славутицької міської ради, 
    • Боярський академічний ліцей «Гармонія» Києво-Святошинської районної ради, 
    • Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради,
    • Комунальний заклад Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат».

    До слова, в Україні вперше відбудеться ЗНО для вчителів.

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