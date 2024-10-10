Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»
фото: depositphotos.com

«Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії», – зазначила Гальченко

Щоб мінімізувати кількість відключень світла взимку, потрібно, щоб прайс-кепи не заважали імпортувати електроенергію з Європи. Про це заявила Анна Гальченко, начальник відділу адміністрування розрахунків та розвитку ринку НЕК «Укренерго», під час обговорення питання прайс-кепів на ринку електроенергії.

«Ми безумовно підтримуємо позицію, щоб прайс-кепи не перешкоджали імпорту електричної енергії з країн ЄС. Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії», – зазначила Гальченко.

Нагадаємо, державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії.

Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії. Вони виступають за встановлення цінових обмежень на українському енергетичному ринку на рівні європейських.

Читайте також:

Теги: електроенергія енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У всіх регіонах України упродовж доби 13 вересня не прогнозується відключення світла
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
12 вересня, 17:59
Унаслідок атаки дронів на Івано-Франківщині спалахнула пожежа
Уночі ворог атакував Прикарпаття, пошкоджена критична інфраструктура (фото)
26 вересня, 08:53
За словами урядовців, до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде
«Прогноз досить умовний». Очільник Міненерго розповів про відключення світла взимку
26 вересня, 18:59
Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах.
Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику – Центр Разумкова
27 вересня, 15:26
За словами Каленкова, уніфікація тарифних класів – це дуже поганий сигнал інвесторам
Існування різних тарифів на розподіл електроенергії є економічно обґрунтованим – Каленков
30 вересня, 12:30
Енергетики долають наслідки чергового обстрілу росіян
«Укренерго» запроваджувало аварійні відключення світла у двох областях
3 жовтня, 11:45
«Ми не будемо мати найближчими роками професійних кадрів. Частина піде на пенсію, а цю яму ми не можемо заповнити тими хлопцями, яких готують наші університети»
Взаємні борги в енергетиці можуть призвести до кадрової кризи – експерт
5 жовтня, 16:01
У всіх регіонах України упродовж доби 8 жовтня не прогнозується відключення світла
Відключення світла: як діятимуть графіки 8 жовтня
7 жовтня, 18:33
Різні прайс-кепи протягом доби зменшують можливості для імпорту електроенергії – Перша енергетична рада
Різні прайс-кепи протягом доби зменшують можливості для імпорту електроенергії – Перша енергетична рада
8 жовтня, 16:16

Новини

Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»
Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»
НКРЕКП долучить інвесторів до вирішення боргових проблем зеленої енергетики
НКРЕКП долучить інвесторів до вирішення боргових проблем зеленої енергетики
Вчені відкрили незвичні наслідки встановлення сонячних панелей на дахах
Вчені відкрили незвичні наслідки встановлення сонячних панелей на дахах
Україна має негайно впровадити стимули для будівництва зеленої генерації – асоціація адвокатів
Україна має негайно впровадити стимули для будівництва зеленої генерації – асоціація адвокатів
У Туреччині встановили сонячну електростанцію на 3 млн панелей
У Туреччині встановили сонячну електростанцію на 3 млн панелей
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн
«Гарпок» винен інвесторам у зелену енергетику 29 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
16K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
12K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua