Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи – «Укренерго»

«Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії», – зазначила Гальченко

Щоб мінімізувати кількість відключень світла взимку, потрібно, щоб прайс-кепи не заважали імпортувати електроенергію з Європи. Про це заявила Анна Гальченко, начальник відділу адміністрування розрахунків та розвитку ринку НЕК «Укренерго», під час обговорення питання прайс-кепів на ринку електроенергії.

«Ми безумовно підтримуємо позицію, щоб прайс-кепи не перешкоджали імпорту електричної енергії з країн ЄС. Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії», – зазначила Гальченко.

Нагадаємо, державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії.

Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії. Вони виступають за встановлення цінових обмежень на українському енергетичному ринку на рівні європейських.