МЗС України засудило зневажливі заяви прем’єр-міністра Грузії

На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії «Грузинська мрія» оголили правду»

Іраклій Кобахідзе заявив, що рекламні банери його партії «насправді викрили брехню, яку конкретні суб'єкти намагалися донести до грузинського суспільства»

Міністерство закордонних справ України засудило чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Зважаючи на зневажливий тон – вчергове – висловлювань прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України. Про це йдеться у заяві Міністерства.

МЗС з прикрістю констатував, що мавпуючи підходи Росії до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля.

Міністерство нагадало прем’єр-міністру Грузії що відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти РФ у відповідь на повномасштабну агресію проти України, відновлення прямого повітряного сполучення з Росією, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви.

«Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі», – додали у міністерстві.

Україна вкотре закликала уряд Грузії утримуватись від втягування України та її громадян у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу.

«Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО», – резюмували у Міністертві зовнішніх справ України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання у передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст, зазначивши, що це «оголило правду» про Україну. На думку Кобахідзе, грузинський народ не знав, що відбувається в Україні, а передвиборчі банери партії «Грузинська мрія» оголили правду» про це. Він зауважив, що цими банерами стурбовані «конкретні суб'єкти» – опозиційні політики та неурядові організації.