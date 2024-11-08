У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: під завалами є люди

Є інформація про трьох постраждалих

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Останні два прильоти – район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по спальному районі міста», – написав Терехов.

Також відомо, що у багатоповерхівці зруйновано кілька поверхів, з 1-го по 3-й. Під завалами знаходяться люди, почалася пожежа.

«На третьому поверсі 12-поверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку», – уточнив Терехов.

На цю хвилину є інформація про трьох постраждалих на Салтівці.

Нагадаємо, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. Уже відомо про двох пораненених. Кіпер пояснив, що внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. А в одному з навчальних закладів Одеси вибиті вікна та пошкоджений фасад.