Понад 130 жінок у Судані вчинили самогубство, втікаючи від насильства з боку бойовиків

У Судані триває гуманітарна криза, а місцеві бойовики вчиняють насильство над мирними мешканцями

Правозахисниця Гала аль-Кариб повідомила про більш ніж сотню випадків самогубств серед жінок у Судані, що сталися через зростання насильства і зґвалтувань з боку «Сил швидкого реагування» (RSF). Сексуальне насильство використовується як інструмент проти цивільного населення, що свідчить про глибину гуманітарної кризи в країні, зазначила Гала аль-Кариб в ефірі News Central.

Збройний конфлікт у Судані стає дедалі жорстокішим. За інформацією правозахисниці, понад 130 жінок наклали на себе руки, намагаючись уникнути сексуального насильства та зґвалтувань від бойовиків RSF. Від початку конфлікту жінки стали об’єктами нападів, зазнаючи групових зґвалтувань і тортур з боку бойовиків.

«Наші тіла використовують як знаряддя та зброю війни. Жінки в Судані скоюють самогубства, не витримуючи болю і принижень, які вони зазнають від рук озброєних бойовиків», – зазначила аль-Кариб.

Згідно з доповіддю Незалежної місії ООН у Судані, сексуальне насильство вже понад 20 років залишається невіддільною частиною конфліктів у країні. Однак, війна, що спалахнула у 2013 році, загострила ситуацію. Бойовики RSF регулярно вриваються до будинків цивільних у Хартумі та інших регіонах, де жорстоко розправляються з мирними жителями.

До слова, народ Судану перебуває під «неминучою загрозою голоду». Про це йдеться у спільній заяві Верховного комісара ООН із прав людини Волкера Тюрка та заступника генсека ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.

Нагадаємо, Росія може підписати угоду зі Збройними силами Судану (ЗСС) про обмін зброєю на російський логістичний центр у Порт-Судан у Червоному морі.