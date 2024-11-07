Росіяни мають успіх одразу на кількох напрямках карти – ISW

Ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині та Луганщині

На фронті в Україні спостерігається просування російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Цю інформацію містить оприлюднений 7 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 6 листопада продовжувалися обмежені зіткнення, однак ані ЗСУ, ані війська РФ не досягли просування.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що російські війська проводили атаки поблизу Дар'їне, Миколаєво-Дар'їне, Новоіванівки, а також у напрямках Леонідового і біля Плехова.

Фото: ISW

Згідно з повідомленнями, війська РФ нібито відбили контратаки українських сил поблизу Новоіванівки та Леонідового.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушківському районі 6 листопада.

Російський «воєнкор» заявив 5 листопада, що путінські війська відновили контроль над міжнародним кордоном на південь від Нового Путі (на південний захід від Глушкового), але експерти ISW не знайшли підтвердження.

Харківщина

5 і 6 листопада російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії в районі Вовчанська та Стариці, але без просування.

Фото: ISW

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ, підполковник Євгеній Романов, повідомив, що погіршення погодних умов на півночі області з 3 по 5 листопада призвело до зменшення кількості бойових дій на третину та значного скорочення використання безпілотників і техніки окупантами.

Він зазначив, що це спричинило накопичення припасів російськими військами для підготовки до зимового періоду.

Луганщина

Російські окупанти нещодавно досягли просування на південний схід від Куп'янська та на захід від Сватового. Геолокаційні зображення, опубліковані 6 листопада, демонструють, що війська РФ просунулися на захід від Колісниківки, рухаючись через поля в північно-східну частину Першотравневого.

Фото: ISW

6 листопада російські блогери повідомили, що російські війська також досягли Кругляківки та Колісниківки, а також просунулися на північ від Стельмахівки, хоча ISW не підтвердили це візуально.

Путінські війська продовжували наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Кругляківки, Загризового, Дружелюбівки, Твердохлібового, Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Катеринівки, Торського та Тернів 5 і 6 листопада.

Донеччина

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 5 і 6 листопада російські окупанти здійснили невдалі атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

6 листопада окупанти продовжили наступ у напрямку Часового Яру, але не просунулися.

5 і 6 листопада війська РФ наступали в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 5 листопада заявила, що на Часів-Ярському напрямку окупанти проводять менше ударних операцій, ніж на інших невизначених напрямках, маючи на увазі, ймовірно, Покровський, Кураховський та Вугледарський, йдеться у звіті.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 6 листопада свідчать, що окупанти просунулися на південний схід від Новоолексіївки.

Фото: ISW

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська просунулися в межах Новоолексіївки, хоча в ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Війська РФ також продовжували наступати в районі Променя, Миролюбівки, Григорівки, біля Крутого Яру, Новогродівки, Лисівки, Селидового, Вишневого та Новоолексіївки 5 і 6 листопада.

Окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. На геолокаційних кадрах від 6 листопада видно, як росіяни піднімають триколор над будинком у північно-західній частині Степанівки, що може вказувати на те, що війська РФ захопили населений пункт.

Російські «воєнкори» стверджували, що путінські війська просунулися в межах Курахового та поблизу Новодмитрівки й Берестового, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Війська РФ продовжували наступ біля Новодмитрівки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Степанівки, Гострого, Максимільянівки, Іллінки, Вовченки та Острівського 5 і 6 листопада.

«Південна вісь»

Російські окупанти 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

Фото: ISW

Російські «воєнкори» продовжували стверджувати 6 листопада, що війська РФ нещодавно просунулися на 1,5 км вздовж бурелому на захід від Нестерянки, а інший блогер розповідав, що вони просунулися приблизно на 2 км в напрямку Оріхове, ймовірно, маючи на увазі той самий район.

Разом з тим в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти 5 і 6 листопада продовжували атакувати на північ від Роботиного поблизу Оріхова та на північний захід від Роботиного поблизу Новоандріївки.

Війська РФ 5 і 6 листопада продовжували атаки на Дніпровському напрямку, в тому числі поблизу островів дельти річки Дніпро, але не просунулися.

Російські загарбники протягом минулої доби завдали одного ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ.